El drama de un joven lucha por su vida tras haber sido atropellado por una ambulancia en Bogotá

Una familia en Bogotá atraviesa por la incertidumbre después de que el joven Jorge Esteban Reyes Frasser, de 24 años, fuera víctima de un grave accidente de tránsito en las calles de la capital. El joven se trasladaba desde su trabajo hacia su vivienda en motocicleta cuando fue estrellado por una ambulancia que habría pasado el semáforo en rojo.

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Los familiares aseguran que, presuntamente, la ambulancia no llevaba pacientes en el momento de los hechos y, al parecer, iba con otro vehículo de emergencias. Noticias Caracol habló con Nicolás Barbosa, primo de la víctima, quien reveló que las autoridades habrían demorado en llegar. Mientras Jorge Esteban atraviesa una etapa crítica, piden que el caso sea esclarecido por parte de las autoridades.

Y es que este accidente habría causado graves daños en el cuerpo de este hombre. Entre ellas, el joven habría sufrido fracturas en algunas extremidades y daños en sus órganos tales como el bazo, páncreas y hasta el corazón, los cuales requieren intervención quirúrgica para ser subsanados. Además, Jorge Esteban tiene un antecedente: donó uno de sus riñones a uno de sus primos, por lo que debe recibir un tratamiento especializado por dicha condición. El joven actualmente está recluido en la Fundación Cardioinfantil, bajo el cuidado de profesionales especializados, mientras lucha para recuperarse pronto. En los próximos días entrará a la cuarta cirugía.



Así sucedió el accidente

El siniestro ocurrió el pasado viernes 10 de abril, cuando Reyes se movilizaba en su motocicleta para llegar a casa, alrededor de las 7:20 p. m. En el momento del accidente, Jorge Esteban pasaba por inmediaciones de la carrera 13 cuando la ambulancia pasó el semáforo en rojo. Según conocieron los familiares de Jorge Esteban al hablar con testigos de la escena, los dos vehículos de emergencia que fueron vistos iban hacia otro accidente que hubo en la zona.



Inicialmente, la víctima fue trasladada a Clínica Nueva para recibir atención médica. Sin embargo, señala Barbosa, las autoridades duraron más de 40 minutos en llegar a la escena a pesar de que había un CAI cerca. Dos horas después del hecho, uniformados de la Policía de Tránsito llegaron hasta el centro asistencial para constatar el estado de Reyes. La familia de Jorge Esteban también conoció que el conductor de la ambulancia habría sufrido trauma en la cadera.



Familia de Jorge Esteban pide respuestas

Bibiana Reyes, familiar de Jorge Esteban, confirmó a Noticias Caracol que se reunió con Global Life Ambulancias S.A.S. (dueña de la ambulancia) este 15 de abril para realizar un primer acercamiento directo. La mujer señala tras la reunión que hasta el momento, la empresa no ha dado “soporte o justificación” de la presunta urgencia que tenía la ambulancia como para haber pasado el semáforo en rojo. Además, denuncia que la empresa solo habría presentado el Soat ante la Fundación Cardioinfantil, "sin justificar las razones por las cuales no se había hecho presente al momento del accidente".



"Únicamente argumentan que están a la espera de las investigaciones que sobre los hechos realicen las autoridades competentes", dicen.

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Por otro lado, Global Life emitió un comunicado en el que señala que ya hay actuaciones administrativas internas para esclarecer los hechos alrededor del accidente con una verificación “objetiva y exhaustiva” para establecer las circunstancias; todo bajo la garantía de “la estricta observancia del debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, así como las demás garantías constitucionales y legales que asisten a los eventuales involucrados”. Así mismo, la empresa manifestó que no presta servicios relacionados con “la atención de eventos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ni desarrolla actividades que impliquen competencia”.

Todos los hechos son materia de verificación por parte de las autoridades. Sin embargo, la familia hace una llamado para que haya una investigación y se revise el actuar de las empresas de ambulancias para evitar que ocurran casos como el de Jorge Esteban. “Que lleven una sirena puesta y un paciente no les da el derecho de pasar el semáforo en rojo”, asegura Barbosa. “Es un golpe muy duro, han sido traumas muy fuertes. Nosotros somos muy unidos, que esto haya pasado nos volvió una nada”.

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Paula Rozo

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