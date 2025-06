Suspenderán licencia de conducción de MrStivenTc, 'streamer' que se accidentó en la vía Las Palmas

El creador de contenido y 'streamer' Stiven Tangarife, conocido en redes sociales como MrStivenTc, que protagonizó un accidente de tránsito registrado el pasado 19 de junio, ha sido señalado por la Secretaría de Movilidad de Medellín de cometer varias infracciones de tránsito. La entidad tomó como base el video en el que se ve cómo se accidentaba.

El 'streamer' transitaba en una moto con otra persona por la vía Las Palmas en Medellín, Antioquia. En video se ve cómo otra moto graba al creador de contenido. Ambos vehículos transitan a altas velocidades por la vía, sobrepasando a otros vehículos en varios momentos. MrStivenTc, que es popular en plataformas como YouTube, Twitch y Kick, perdió el control de la motocicleta y se volcó hacía el lado derecho.

"Muchachos, hoy salí a dar una vuelta y me di como tres. Pero bueno, gracias a Dios no me partí", comentó el creador en su cuenta de Instagram, en donde mostró la herida que sufrió en su pierna derecha. El hecho no fue de gravedad y el video se popularizó en redes sociales, pues Tangarife estaba transmitiendo en Kick, plataforma en la que el creador de contenido se ha posicionado como uno de los 'streamers' de casino con más seguidores y vistas, según indican varios portales.

La Secretaría de Movilidad de Medellín contó que "ante la proliferación de casos en los que influenciadores de redes sociales se graban cometiendo infracciones al Código Nacional de Tránsito e incitan a sus seguidores a imitar estos comportamientos, se conformó un equipo para iniciar procesos sancionatorios efectivos contra estas personas". Precisamente MrStivenTc será uno de los sancionados.

“Esos hechos conocidos en las redes sociales en los últimos días, fueron materia de investigación por parte de la Secretaría de Movilidad. El primero, en el sector de la vía Las Palmas, donde el influenciador ‘MrSteven’ realiza maniobras peligrosas, coloca en riesgo su vida, la de su acompañante y la de los demás actores viales”, dijo el secretario de Movilidad de la ciudad, Mateo González Benítez.

Según el funcionario, el 'streamer' fue sancionado con varias infracciones de tránsito en los últimos seis meses. Por esa razón, la entidad inició el proceso para la suspensión de su licencia de conducción. "Esta medida está amparada en el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito, el cual establece la posibilidad de suspender la licencia a los conductores que acumulen dos o más comparendos en un período de seis meses, sin importar el lugar del territorio nacional en que hayan sido impuestos".

El equipo de la Secretaría de Movilidad también identificó a seis creadores de contenido con conductas similares. "Esta iniciativa da cumplimiento a una directriz del Ministerio de Transporte (Circular No. 20244000000157), que ordena a las secretarías de Movilidad del país a utilizar material audiovisual disponible como prueba para adelantar procesos sancionatorios contra conductores que infrinjan las normas de tránsito".

En otro video compartido por el creador se mostró cómo fue un procedimiento de las autoridades de tránsito en el que se detuvo a MrStivenTc mientras conducía su vehículo marca BMW. Testigos del caso y con lo que se logra apreciar en el video, se ve que los agentes le inmovilizan el carro al 'streamer'. Sin embargo, aseguran que la revisión técnico mecánica estaba al día. Además, se evidenció que hubo daños en el vehículo al subirlo a la grúa.

El secretario de Movilidad denunció que recibió denuncias tras dar a conocer la medida de suspensión de la licencia del creador. "Los seguidores de MrStivenTc mostrándole su apoyo. Lo responsabilizo a usted en caso de que algo me suceda. Medellín se respeta. Ustedes no van a hacer lo que se les da la gana. No están por encima de la ley", comentó en su cuenta de X, acompañado de capturas de pantalla en las que se lo que le escribieron.



¿Cómo fue el accidente de tránsito de MrStivenTc?

Durante su recorrido, el 'streamer' frenó repentinamente y aceleró nuevamente dando una curva. El creador perdió el control de la motocicleta y se volcó hacía el lado derecho. Sobre su acompañante en la moto, el creador comentó: "El socio está un poquito raspado también. Gracias a Dios no pasó nada, pero vea, quiero concientizar a la gente que anda en moto. Siempre usen casco. Yo hay veces no lo uso, pero hoy gracias lo usé y vean de lo que me salvé".

"Apagué de una porque no quiere tener problemas con Kick. Cuando hay un accidente es mejor apagar director, de una vez. ¿Qué pasó? La bandera, la misma que yo dije que se iba a enredar en la llanta, adivinen qué pasó, se enredó (...) Gracias a Dios estamos bien. El 'chicle' está golpeado, pero no estamos quebrados que es lo importante", comentó Tangarife poco después del accidente.

