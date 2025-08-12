Estas personas tendrán pasajes gratis en Transmilenio en agosto: consulte con su cédula si aplica

Durante el mes de agosto, la Alcaldía de Bogotá mantiene la entrega de pasajes gratuitos en el sistema Transmilenio a través del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Este beneficio está dirigido a personas que cumplen con ciertos criterios establecidos por el Distrito, y su asignación depende de la clasificación en el Sisbén IV y de otras condiciones específicas.

El programa está dirigido a personas mayores de 62 años, personas con discapacidad certificada, hogares en situación de pobreza extrema y moderada clasificados en ciertos grupos del Sisbén IV. La inclusión en el beneficio depende de la validación de estos criterios por parte de las entidades responsables.



¿Cuántos pasajes gratis de Transmilenio reciben los beneficiarios?

Personas con discapacidad

Grupo Sisbén Pasajes asignados Grupo A 12 Grupo B 11 Grupo C1-C9 8 Grupo C10-C18 5 Grupo D 2 Sin Sisbén 1

Personas mayores de 62 años

Grupo Sisbén Pasajes asignados Grupo A 8 Grupo B 6 Grupo C1-C9 3 Grupo C10-C18 2 Grupo D 1 Sin Sisbén 1

En el caso de las personas en situación de pobreza extrema y moderada, estas recibirán 7 pasajes gratis si se encuentran en el grupo A del Sisbén y 5 pasajes sin costo si clasifican en el grupo B. No obstante, si una persona cumple con más de un criterio, se asigna el número mayor de pasajes correspondiente a su situación.



¿Cómo saber si recibirá pasajes gratis en Transmilenio y SITP?

Para saber si una persona es beneficiaria del programa, se debe realizar una consulta en línea. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio web de la Secretaría Distrital de Integración Social: www.integracionsocial.gov.co.



Acceder a la sección de Ingreso Mínimo Garantizado.

Seleccionar la opción de consulta de pasajes gratuitos.

Ingresar el número de cédula y el número de la tarjeta TuLlave personalizada.

Hacer clic en “Buscar”.

El sistema indicará si la persona es beneficiaria y cuántos pasajes tiene disponibles.

Activación de los pasajes gratis

Los pasajes deben ser activados en la tarjeta TuLlave personalizada. Existen dos formas de hacerlo:



En taquillas de Transmilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del beneficio.

En puntos de recarga automáticos

Insertar la tarjeta en el lector.

Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”.

Elegir “Solicitar subsidio/convenio”.

Confirmar la operación.

Si la tarjeta está bloqueada, se debe acudir a un punto de atención autorizado para desbloquearla.

Si una persona considera que cumple con los requisitos, pero no aparece como beneficiaria, puede verificar su clasificación en el Sisbén IV, confirmar que su tarjeta TuLlave esté personalizada y activa, acudir a una subdirección local de la Secretaría de Integración Social o comunicarse a través de los canales oficiales de atención. Durante agosto, el Distrito ha destinado recursos para cubrir el beneficio de transporte de más de 875.600 personas. La distribución incluye personas mayores, personas con discapacidad y hogares clasificados en situación de pobreza. El monto total invertido es de $10.741 millones.

"Esta estrategia busca brindar una respuesta integral a las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. El acceso a la movilidad es uno de los elementos clave para garantizar la inclusión y el ejercicio pleno de derechos, por lo que este beneficio representa una herramienta concreta para reducir barreras sociales y económicas. En agosto, Bogotá sigue caminando hacia una ciudad más equitativa, donde la movilidad es un derecho y no un privilegio", explicó la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

