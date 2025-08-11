La cruda nota que dejaron asesinos de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá, tras el crimen

El cuerpo de Harold Aroca García, un menor de solo 16 años que cursaba octavo grado en una institución educativa de Bogotá, fue hallado sin vida en una zona boscosa del sector de Los Laches. Contaba con claras muestras de violencia y, al parecer, algunos signos que podrían indicar que fue sometido a una cruel tortura minutos previos antes de ser asesinado.

García fue declarado como desaparecido el pasado seis de agosto, luego de que el joven saliera, un día antes, hacia el barrio Los Laches. Lo vieron por última vez en unas canchas de microfútbol de Los Laches vistiendo una chaqueta y un saco rojo. Asimismo, se supo que el joven tenía un uniforme de fútbol, tenis de color blanco con azul y medias negras con amarillo.

El joven fue buscado por su madre y demás familiares durante varios días hasta que el pasado domingo 10 de agosto se notificó su hallazgo. Tal como le contó su madre al periódico El Tiempo, Aroca había sido asesinado y presentaba signos de tortura. Desde entonces, las autoridades iniciaron las investigaciones y plantearon una serie de hipótesis.

Algunos de los principales planteamientos de los investigadores apuntan a que el joven pudo ser instrumentalizado por estructuras delincuenciales, teoría a la que se opone su madre según el rotativo colombiano. "Las primeras hipótesis indican que, al parecer se trata de la retaliación entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, las cuales podrían estar instrumentalizando a este menor de edad, por lo cual se ha conformado una burbuja investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación para esclarecerlos hechos y dar con los responsables”, dieron a conocer las autoridades en su momento.

Por otro lado, la versión de la madre sostiene que, al parecer, los hechos pudieron haberse presentado luego de que el joven afirmara en su colegio que conocía al presunto autor de un homicidio, palabras que se pudieron haber salido del aula de clase.

"Mi hijo llegó al colegio el día lunes diciendo que sabía quién había cometido un homicidio. Dicen, a mí no me consta nada, que del salón se salió la información. El martes mi hijo llega de estudiar, almuerza, se cambia y se va al entrenamiento", dijo la madre de Aroca al noticiero Citytv.



El mensaje que habrían dejado en bolsillo de Harold Aroca tras el crimen

El periódico previamente citado también conoció que, tras la correspondiente inspección del cuerpo de Aroca, se encontró en la ropa del joven un papel con un mensaje clave para la investigación. Y es que en uno de sus bolsillos había una nota que decía: "Jajaja. Eso le pasa por sapo", mensaje que habría sido escrito por sus presuntos asesinos.

Durante el tiempo en que el joven estuvo desaparecido, sus familiares afirmaron que otra persona estuvo enviando mensajes desde su celular. Además, señalaron que recibieron una llamada proveniente del mismo número, en la que un individuo les informó que su hijo había tenido un inconveniente y se lo habían llevado. Las autoridades utilizaron la triangulación para ubicar la última señal registrada por el dispositivo, lo que los llevó a un sitio específico en la localidad. No obstante, cuando los agentes llegaron al lugar —una zona conocida por la presencia de grupos criminales—, se produjo un enfrentamiento armado. Cruz denunció que les advirtieron que no se comunicaran con los policías del CAI de Los Laches, ya que supuestamente tenían vínculos con algunos de esos grupos, y sospecha que esa fue la razón por la que se tardaron en iniciar la investigación.

La madre del joven mencionó que recibió un mensaje a través de redes sociales; en concreto, alguien dejó un comentario en una publicación indicándoles que buscaran al muchacho en el bosque. La mujer informó de inmediato a las autoridades y el domingo 10 de agosto se confirmó que el cuerpo del menor había sido encontrado. El coronel Luis Carlos Torres, comandante de Seguridad Ciudadana #4, señaló que “las primeras hipótesis indican que, al parecer se trata de la retaliación entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, las cuales podrían estar instrumentalizando a este menor de edad, por lo cual se ha conformado una burbuja investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación para esclarecerlos hechos y dar con los responsables”.

