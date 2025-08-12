Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe hoy 12 de agosto: honras fúnebres, cámara ardiente y lo último

EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe hoy 12 de agosto: honras fúnebres, cámara ardiente y lo último

Este martes 12 de agosto continúa la velación del senador y precandidato presidencial en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Siga el minuto a minuto.

Funeral de Miguel Uribe
Funeral de Miguel Uribe
Colprensa
Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
|
Actualizado: agosto 12, 2025 06:13 a. m.

El féretro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes 11 de agosto consecuencia de un atentado sufrido hace dos meses, fue recibido con una marcha fúnebre y pañuelos blancos en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional donde será velado hasta el próximo miércoles 13 de agosto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Cubierto con la bandera de Colombia y cargado por oficiales de la Policía Nacional, el cajón entró al Capitolio por la Plaza Núñez, que comunica con la Casa de Nariño, sede presidencial, y detrás de él iban su esposa, María Claudia Tarazona; su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana María Claudia Hoyos Turbay y otros familiares.

Este martes 12 de agosto, según había anunciado el Congreso a través de un comunicado, el salón será abierto al ingreso del público para "expresar su respeto, gratitud y despedida al senador".

Siga EN VIVO el minuto a minuto de las últimas noticias del funeral de Miguel Uribe:

6:13 a. m.| Delegación de Estados Unidos llegará a Colombia

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, llegará este 12 agosto a Bogotá para asistir al funeral del senador Miguel Uribe Turbay. Así lo confirmó el mismo político durante una entrevista concedida a Donald Trump Jr., quien le preguntó por el fallecimiento del senador colombiano. Al respecto, Landau aseguró que el país norteamericano mostrará "nuestra profunda preocupación”.

En sus redes sociales, el subsecretario ya había reaccionado a la muerte de Uribe Turbay con un mensaje en el que indicó que "al igual que muchos otros en Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y pido a las autoridades colombianas una resolución rápida y transparente de este asesinato político".

También se espera que asistan al funeral congresistas estadounidenses que viajarán al país en una delegación, encabezada por el senador republicano Bernie Moreno, esta semana para reunirse con su presidente Gustavo Petro y otros políticos de varios partidos, con miras a fortalecer las relaciones bilaterales. Durante las reuniones abordarán los temas del crimen organizado, el clima de negocios y la creciente influencia de China en el país, de acuerdo con un comunicado del senador demócrata Rubén Gallego, que será parte de la comitiva.

5:50 a. m.| Así será velación de Miguel Uribe en cámara ardiente

Este 12 y 13 de agosto las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes pusieron a disposición el Salón Elíptico del Capitolio Nacional para rendir honores póstumos en Cámara Ardiente al senador Miguel Uribe. Debido al homenaje, se indicó que el Congreso definió aplazar la agenda legislativa de las plenarias en las próximas fechas. Esta es la programación:

Martes 12 de agosto - 8:30 am a 6:00 pm: Ingreso al público por la Plaza de Bolívar coordinada por la seguridad de las instalaciones del Congreso.

Miércoles 13 de agosto- 9:00am: Homenaje del Congreso de la República exclusivo para familiares, congresistas y traslado para la Catedral Primada de Colombia.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

