Estas son las identidades de las víctimas fatales de atentado en Cali

Un atentado en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, acabó con la vida de seis personas. El acto criminal ocurrió sobre las 2:50 p. m. del jueves 21 de agosto en inmediaciones a la base aérea Marco Fidel Suárez. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que el atentado terrorista terminó con la vida media docena de personas y dejó a otras 76 heridas.

"La razón fue el desespero cobarde por toda la contundencia operacional que ha tenido la Fuerza Pública para afectar todos sus corredores de movilidad en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Hace dos días, nuestras Fuerzas Militares ingresaron al cañón del Micay a un sitio llamado Honduras, y allí decomisaron y destruyeron tal vez el arsenal criminal más grande de la última década", dijo el ministro, quien responsabilizó a las disidencias de las Farc del atentado en Cali.

Lea: Mindefensa confirma que entre los seis muertos por atentado en Cali hay una mujer embarazada



¿Quiénes son las víctimas del atentado en Cali?

El momento del atentado dejó a la ciudad bajo alerta. En varios videos que muestran los minutos posteriores a la explosión se evidenció una motocicleta que quedó en llamas en cercanías al sitio de la detonación. Cristian Leandro Riascos, un joven de 24 años que iba a recoger a su esposa al trabajo para después encontrarse con su hija de un año y medio, era la persona que iba en esa moto. "Muy caballeroso (...) Tan lleno de amor. Un buen papá", dijo su Laura Ojeda, esposa de Riascos, en unas breves palabras para Noticias Caracol.



"Estoy sin palabras. En el momento que nos dicen que hay algo que pasa en la ciudad y que vemos la moto ahí, y no lo encontramos. Fue un momento de angustia y desesperación, de no saber dónde estaba, si estaba vivo. De dónde lo tenían. La lucha incansable de en qué hospitales de pronto... Recorrimos muchísimos hospitales viendo de pronto dónde estaba, pero no nos daban razón. Después ya nos confirmaron que una de las víctimas mortales era él", relató Leidy Riascos, hermana del joven fallecido.

Alexander Zúñiga vive una tragedia con su hijo y su hermana. John Alexander Zúñiga, que se desempeñaba como supervisor de comedores comunitarios, falleció en el atentado y su tía, Nelcy, está gravemente herida. Ambos se movilizaban en motocicleta cuando ocurrió la explosión. "Cuando estalló la bomba, mi hijo quedó instantáneamente muerto en el sitio", dijo el hombre, que espera la recuperación de su hermana y que le entreguen el cuerpo de su hijo.

Martha Lucía Agudelo, docente del grado transición de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, y Juan Diego Martínez, fueron otras de víctimas que fallecieron por causa del atentado terrorista. John Eder Parra, el conductor de un taxi que quedó en pérdida total tras la explosión, perdió la vida de inmediato mientras esperaba dentro de su vehículo. Una mujer embarazada, que tenía cuatro meses de gestación, es la sexta víctima. Hasta el momento no ha sido identificada.

Lea: Estas son las medidas en Cali que alcalde Alejandro Eder anunció tras ataque terrorista

La Personería de Cali solicitó la entrega lo antes posibles de los cuerpos de las víctimas a sus familias. "En articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, como entidades del Ministerio Público, instalamos en Medicina Legal una mesa de acompañamiento y orientación a las víctimas del atentado ocurrido en las afueras de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. El propósito de esta mesa es garantizar el acompañamiento integral a las familias afectadas, orientarlas en los procesos de identificación y brindar apoyo en el restablecimiento de sus derechos", escribieron en un comunicado.

Por su parte, el ministro de Defensa dijo que "el atentado terrorista del cartel del narco alias Mordisco contra la población civil en Cali jamás tendrá justificación". El funcionario calificó el atentado como un "cobarde ataque". "Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias de los asesinados y heridos en este atentado contra la población civil y contra los hombres y mujeres de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que sirven a Colombia con valor y honor".

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL