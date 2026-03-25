Temblor de magnitud 3.2 sacude a Santander este 25 de marzo de 2026: epicentro y profundidad

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, durante la mañana de este 25 de marzo de 2026. El evento, identificado con el código SGC2026fxmarh, se registró a las 09:27:32 hora local (14:27:32 UTC) y tuvo una magnitud de 3.2.

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Temblor hoy 25 de marzo de 2026 en Colombia

El sismo se originó en una zona ampliamente reconocida por su actividad sísmica. El área de Los Santos conforma uno de los puntos más dinámicos del país debido a la interacción de fallas profundas y la estructura geológica del nororiente colombiano. De acuerdo con la información oficial del SGC, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 155 kilómetros, un nivel catalogado como profundo dentro de la clasificación de sismos de subducción.

El temblor tuvo como municipios más cercanos a su punto de origen a Majadal Alto (Los Santos, Santander) a tan solo 8 kilómetros, Los Santos a la misma distancia y Jordán Sube, en jurisdicción del municipio de Jordán, a 11 kilómetros. Estas tres zonas se encuentran próximas al llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, uno de los más activos del mundo, donde se concentran la mayoría de los sismos profundos que se registran en Colombia.



¿Cuántas veces al día puede temblar en Los Santos?

Según el Servicio Geológico Colombiano, en este municipio tiembla al menos unas 20 veces al día, debido a la presencia del Nido Sísmico de Bucaramanga, que concentra la mayor parte de la sismicidad del país. Además, el SGC ha señalado que esta zona registra actividad sísmica continua, con múltiples eventos todos los días, muchos de ellos de baja magnitud y profundos, por lo que suelen pasar desapercibidos. En ocasiones, en días particularmente activos, pueden presentarse más de 15 o 20 sismos solo en Los Santos, como se reportó también en agosto de 2025.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL