Temblor de magnitud 4.1 sacudió el centro de Colombia: conozca epicentro

Un sismo de magnitud 4.1 se registró este viernes 23 de mayo de 2026 a las 4:26 p. m. (hora local) en el municipio de Los Santos, Santander, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información oficial, el movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona ubicada a 7 kilómetros de Los Santos, con una profundidad de 153 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo.

Las coordenadas reportadas por la entidad fueron latitud 6.82 y longitud -73.11. En el mapa compartido por el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico se localizó cerca de Bucaramanga y otras zonas del nororiente del país.



Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni daños materiales asociados al temblor.



¿Qué hacer en caso de sismo?

Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir estas medidas de prevención y protección durante un temblor:

Publicidad

Antes de un sismo

Identifique zonas seguras dentro de su vivienda o lugar de trabajo.

Tenga listo un kit de emergencias con agua, linterna, radio, medicamentos y documentos importantes.

Defina rutas de evacuación y puntos de encuentro con su familia.

Durante un sismo

Mantenga la calma y protéjase debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales.

Aléjese de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

No use ascensores.

Si está en la calle, ubíquese lejos de postes, cables y fachadas.

Si conduce, detenga el vehículo en un lugar seguro y permanezca dentro de él.

Después del movimiento telúrico

Revise posibles daños en la vivienda.

Evacúe si hay riesgo estructural.

Esté atento únicamente a la información oficial de organismos de emergencia.

Prepárese para posibles réplicas.

Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica en la región debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que las autoridades insisten en la importancia de estar preparados ante cualquier emergencia.