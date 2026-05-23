Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado 23 de mayo, en la localidad de Chapinero, de Bogotá, donde una camioneta habría caído del segundo piso de un parqueadero, según información preliminar de las autoridades.

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El hecho se reportó en la carrera 7 con calle 78, sentido sur-norte, y el siniestro vial ocurrió en el Club El Nogal. (Lea también: Conductor arrolló a varias personas en inmediaciones del Hospital de Suba: esto es lo que se sabe)



¿Cómo habría caído la camioneta?

De acuerdo con las autoridades, el vehículo cayó dando reversa del segundo piso de El Nogal, lugar desde donde se emitió un comunicado en el que se informó sobre “una situación en el Club relacionada con un vehículo sobre la carrera 7”.

Camioneta habría caído del segundo piso de un parqueadero en el norte de #Bogotá



Ampliación >>> https://t.co/IIwCDVk8Cw pic.twitter.com/AsSZ0Ug41m — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 23, 2026

“En este momento, el equipo del Club, junto con los organismos de apoyo y las autoridades competentes, se encuentra atendiendo el incidente de manera preventiva y coordinada. De manera temporal, uno de los carriles de acceso vehicular por la carrera 7 se encuentra suspendido”, añadió el texto. (Lea también: Imágenes de accidente en Club El Nogal: vehículo cayó del segundo piso del parqueadero)



Finalmente agradeció la colaboración de sus socios “y les estaremos informando oportunamente sobre el desarrollo de la situación”.



Poco después, en otro comunicado, el Club El Nogal indicó que el accidente se produjo a las 4:18 p.m. en sus instalaciones.

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Por su parte, la Policía indicó que la persona que conducía la camioneta siniestrada se encuentra estable y por la caída no se reportó afectación a terceros. El herido, trasladado a la Clínica del Country, habría sufrido un trauma craneoencefálico leve.

"Desde el primer momento, el percance fue atendido de manera inmediata por el equipo del Club, en articulación con los organismos de emergencia y las autoridades competentes, siguiendo estrictamente todos los protocolos de seguridad y atención establecidos para estos sucesos", añadió El Nogal, quien aseguró que la situación estaba bajo control.

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Bomberos Bogotá informó que ya realizó "el rescate y atención prehospitalaria de una persona que resultó atrapada, luego de que su vehículo, aparentemente, cayera de un segundo piso en la Cra 7 con Clle 78. La persona es entregada a ambulancia. Se efectúa el aseguramiento de la escena". (Lea también: Grave accidente en obras de la NQS de Bogotá deja un trabajador muerto y cuatro personas heridas)

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