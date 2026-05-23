Así fueron las últimas horas de vida de Yulixa Toloza: se habría arrepentido del procedimiento

Noticias Caracol tuvo acceso al grueso expediente que contiene las pruebas y testimonios del caso de Yulixa Toloza. El material está bajo el poder de la Fiscalía General de la Nación. Entre los folios están los testimonios clave que permiten reconstruir cómo fueron las últimas horas de la mujer de 52 años antes de desaparecer. Se trata precisamente de las declaraciones de una de las amigas de la víctima y de una trabajadora del establecimiento.

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Cabe recordar que cinco personas han sido capturadas por su presunta relación con el hecho, pero hay posibles implicados que todavía estarían libres; uno de ellos sería un hombre que fue mencionado en los testimonios como "Doc Leo" y quien habría sido el anestesiólogo durante el procedimiento. Por otro lado, Jesús Alberto Hernández y Kelvis Daniel Sequera fueron capturados y enviados a prisión en Cúcuta después de que intentaran reclamar el carro donde movieron a la víctima.

María Fernanda Delgado y Edison Torres fueron imputados en Venezuela por el delito de resistencia a la autoridad, mientras avanza el intercambio de información judicial entre ambos países. Eduardo David Ramos también fue detenido en el vecino país. Sobre el “Doc Leo”, se desconoce su nombre completo y si hay una orden de captura por parte de la Fiscalía o las autoridades en Venezuela.



Yulixa se arrepintió del procedimiento, según testigo

Amalia Pardo, amiga de la víctima, reveló en sus declaraciones que su allegada alcanzó a manifestar arrepentimiento por haberse realizado la lipólisis con láser, mientras se quejaba de fuertes dolores, sangrado en las heridas y debilidad.



El malestar de Yulixa también fue recordado por una enfermera del centro que la atendió, quien dijo en sus declaraciones: “Yo ya estaba desocupada, voy y reviso a Yulixa antes de irme. Ingreso a verla y Yulixa estaba en la camilla acostada boca abajo, pero estaba muy somnolienta”.

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La trabajadora decidió hacer algo al respecto y llamó a María Fernanda Delgado, propietaria del sitio, para comunicarle el estado de salud de la paciente. Delgado fue a revisarla y contactó al resto del equipo: “Ella llama al Doc Leo y le indica cómo está la paciente; el Doc Leo llega como a los 15 minutos y me pide que le busque un yelco, unas soluciones y un macrogotero. Y también llama al doctor David Ramos para que se devolviera, ya que se había ido como a las 5 de la tarde. Llega María Fernanda Delgado, quien es la enfermera. Llega el Doc David Ramos. Yo los vi a todos ellos con Yulixa”.

María Paula Rodríguez Rozo

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