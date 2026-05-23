Comunidades Misak y Nasa de Cauca llegan a acuerdos tras pelea que dejó seis muertos: ¿qué pactaron?

Las comunidades indígenas Misak y Nasa llegaron a un acuerdo solo dos días después de los fuertes enfrentamientos que tuvieron en el municipio de Silvia, Cauca. Como producto de esta pelea, seis personas fallecieron y 114 resultaron heridas. En el hecho terminaron involucrados los resguardos Huambía (Misak) y Pitayó (Nasa), que ahora vuelven a la calma, pero quedan a la espera de más soluciones en medio de un acuerdo parcial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el acuerdo realizado entre las comunidades destacan tres puntos clave: un pacto de no agresión, la libertad de los indígenas retenidos por las propias comunidades y la entrega de los fallecidos a las autoridades. Adicional a esto, el Gobierno nacional tendrá una reunión con las comunidades, encabezada por el presidente Gustavo Petro, que fue pospuesta para después de la primera vuelta de elecciones presidenciales de este 31 de mayo. El objetivo de este encuentro será resolver la causa de este enfrentamiento, es decir, determinar a qué comunidad pertenecen las 800 hectáreas de terreno que hay en el municipio de Silvia.

En contexto, esta calma entre comunidades fue lograda tras un diálogo que logró concertar el cese de enfrentamientos y el restablecimiento de diálogos, que desde hace meses viene trabajándose. Mientras prevalece esta solución parcial, más de 750 uniformados de la fuerza pública fueron desplegados sobre la vía Panamericana y en zona rural de Silvia para garantizar la seguridad de esta área.



“La disputa es por un tema absolutamente territorial. El gobierno ya tiene la decisión, ya tiene es que dársela a conocer sin desconocer ningún derecho de los pueblos en contienda para que sea el alto gobierno, en cabeza del señor Presidente de la República, el que solicite entrar en razón para la aceptación de la decisión que en última instancia ya tiene el Gobierno nacional”, explicó Daniel Molano, defensor del Pueblo regional del Cauca.



#AclaraciónPública | 🌀 Desde el territorio ancestral de Pitayó aclaramos a la opinión pública que a los compañeros y compañeras del pueblo Misak que actualmente se encuentran en el Cabildo de Pitayó se les han brindado todas las garantías humanitarias y condiciones necesarias.. pic.twitter.com/Kt7YslV1MW — Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (@CRIC_Cauca) May 22, 2026

Publicidad

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo que no se descarta la presencia de las disidencias en las comunidades indígenas. En esa línea, aseguró que las autoridades permanecerán en la zona para “protegerlos de una estructura de sicarios, reclutadores de menores, asesinos de campesinos e indígenas”, que según él, están al servicio de alias Mordisco y alias Marlon.

Silvia es uno de los municipios que presenta, según la MOE, riesgo extremo electoral por factores de violencia.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co