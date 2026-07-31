Temblor en Colombia en la mañana de este 31 de julio de 2026: ¿cuál fue el epicentro y la magnitud?

De acuerdo con el boletín oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Red Sísmica Nacional registró un movimiento telúrico en las primeras horas de la mañana de este viernes 31 de julio de 2026. El evento sísmico se produjo exactamente a las 06:05 hora local.

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El reporte técnico de la entidad precisa que el temblor alcanzó una magnitud de 3.8 en la escala de Richter. Las coordenadas geográficas del evento ubicaron el epicentro en el municipio de Baraya, ubicado en el departamento del Huila, a una distancia calculada de 23 km de la cabecera municipal, con una latitud de 2.99 y una longitud de -74.93.

En cuanto a la profundidad, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) clasificó el evento dentro de la categoría de profundidad superficial (menor a 30 km). Esta característica implica que la energía liberada por la ruptura tectónica se encuentra cerca de la corteza terrestre, lo que suele facilitar que el movimiento sea percibido con mayor nitidez por la población cercana, aun cuando la magnitud sea moderada.



Habitantes del municipio de Baraya, así como de poblaciones aledañas en el departamento del Huila —incluyendo áreas urbanas y rurales de la ciudad de Neiva— reportaron haber percibido la vibración de manera leve a moderada. Asimismo, se registraron reportes ciudadanos en zonas limítrofes del departamento del Tolima.



Las entidades de socorro reiteraron el llamado a la comunidad a mantener la calma, informarse de manera permanente a través de canales oficiales como el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y evitar la difusión de rumores o desinformación en redes sociales.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

Colombia es un país con una alta actividad geológica y tectónica debido a su ubicación geográfica en el marco del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor dinamicidad del planeta. El territorio colombiano se sitúa sobre un punto de convergencia sísmica complejo donde interactúan principalmente tres placas tectónicas:

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Placa de Nazca: Ubicada bajo el océano Pacífico, se desplaza activamente hacia el este, introduciéndose por debajo de la corteza continental en un proceso geológico conocido como subducción .

Ubicada bajo el océano Pacífico, se desplaza activamente hacia el este, introduciéndose por debajo de la corteza continental en un proceso geológico conocido como . Placa Sudamericana: Acomoda la masa continental y recibe la presión ejercida por el empuje de la Placa de Nazca desde el occidente.

Acomoda la masa continental y recibe la presión ejercida por el empuje de la Placa de Nazca desde el occidente. Placa del Caribe: Ejerce presión desde el norte del país, contribuyendo al empaquetamiento y deformación de las estructuras rocosas en el interior del territorio.

Esta dinámica de fuerzas genera una densa red de fallas geológicas activas que atraviesan las tres cordilleras andinas. Entre las más prominentes se encuentra el sistema de la Falla de Romeral, una de las estructuras tectónicas más extensas y complejas del país, responsable de acomodar parte considerable de la deformación cortical.

Adicionalmente, Colombia alberga el Nido Sísmico de Mesa de los Santos, ubicado en el departamento de Santander (cerca de Bucaramanga). Este punto es reconocido mundialmente como la segunda zona de mayor concentrada actividad sísmica en la Tierra, superado únicamente por el nido sísmico de Hindú Kush en Afganistán. En esta región específica, la interacción de placas a profundidades intermedias origina decenas de sismos diarios, garantizando que el país experimente eventos telúricos de manera permanente.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La prevención y la preparación son pilares esenciales para mitigar la vulnerabilidad frente a los eventos sísmicos. Las autoridades de prevención recomiendan seguir estas pautas básicas:

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Antes: Identifique las zonas seguras dentro de su vivienda o lugar de trabajo. Asegure objetos pesados o de vidrio que puedan caerse, y mantenga siempre a mano un botiquín de primeros auxilios y un kit de emergencia con linterna, agua y alimentos no perecederos.

Identifique las zonas seguras dentro de su vivienda o lugar de trabajo. Asegure objetos pesados o de vidrio que puedan caerse, y mantenga siempre a mano un y un kit de emergencia con linterna, agua y alimentos no perecederos. Durante: Guarde la calma y evacúe solo si la estructura lo permite de forma segura. Si permanece en un espacio cerrado, ubíquese bajo estructuras resistentes o junto a columnas, en posición de autoprotección, lejos de ventanas, espejos y objetos suspendidos. Evite el uso de ascensores.

Guarde la calma y evacúe solo si la estructura lo permite de forma segura. Si permanece en un espacio cerrado, ubíquese bajo estructuras resistentes o junto a columnas, en posición de autoprotección, lejos de ventanas, espejos y objetos suspendidos. Evite el uso de ascensores. Después: Verifique si hay personas lesionadas sin mover bruscamente a heridos graves a menos que exista riesgo inminente de colapso o incendio. Inspeccione las instalaciones de gas, agua y electricidad para descartar fugas y siga las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.