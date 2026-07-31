Denuncian agresión contra tres estudiantes dentro de la Universidad Nacional en Bogotá

Diego Torres, quien es profesor asociado de la Universidad Nacional, denunció que tres estudiantes fueron apuñalados dentro del campus en Bogotá en la noche del pasado 29 de julio. El docente aseguró que los agresores serían también parte de la comunidad universitaria. "La agresión se dio en las inmediaciones del edificio de Ciencias Agrarias antes de la media noche", relató Torres en un video publicado en su cuenta de la red social X.

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El profesor dijo que una de las personas agredidas fue el estudiante Kevin Arrigui, representante estudiantil de la sede Bogotá. "En varias ocasiones ha recibido agresiones por parte de personas desconocidas y también por miembros de uno de los sindicatos de la Universidad Nacional por hacer y denunciar hechos probados y ciertos. Toda mi solidaridad con Kevin y con las personas que fueron agredidas. Absolutamente nada justifica la violencia", agregó Torres.



¿Cuál fue la respuesta de la Universidad Nacional?

La institución universitaria compartió un comunicado en el que rechazaron las agresiones a los tres estudiantes. "Desde la Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia rechazamos los actos de violencia a integrantes de la comunidad universitaria presentados la noche de ayer, que resultaron en lesiones personales. Ninguna diferencia justifica el uso de la violencia, y este tipo de hechos resulta incompatible con los principios de respeto, convivencia e integridad que orientan el quehacer de nuestra Alma Mater", comienza diciendo el texto.

En el comunicado, firmado por el rector José Ismael Peña y la vicerrectora Olivia Lorena Chaparro, aseguraron que "desde el momento en que se conocieron los hechos ocurridos, se activaron los protocolos institucionales de atención, acompañamiento a las víctimas y resguardo de la información". Desde la Universidad Nacional también aseguraron que "se adelantaron los actos urgentes correspondientes con el propósito de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y el avance de las investigaciones". Por último, ambos funcionarios indicaron que expresaron su solidaridad con las personas afectadas, sus familiares, compañeros y allegados. "Reiteramos nuestro compromiso con el acompañamiento institucional que la situación requiera", concluyeron.

El día de ayer, tres alumnos de la @UNALOficial fueron apuñalados dentro de la sede @BogotaUNAL. Mi solidaridad con @karrigui13, uno de los estudiantes agredidos, quien se encuentra hospitalizado. Le pido a la @UNALOficial, la @FiscaliaCol y todas las autoridades, el iniciar las… pic.twitter.com/MJH3rbwFaS — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) July 30, 2026