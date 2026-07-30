Policía revela nuevos detalles de tragedia en parapente en Cauca: operador no tendría permisos

Las autoridades entregaron nuevos detalles sobre la investigación del accidente de parapente ocurrido en Piendamó, Cauca, en el que murieron dos personas. Según información conocida por Noticias Caracol, el operador que realizaba estos vuelos turísticos, al parecer, no contaba con los permisos exigidos por las autoridades aeronáuticas ni por los entes administrativos.

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De acuerdo con la Policía del departamento de Cauca, las primeras indagaciones permitieron establecer que el hombre al parecer ofrecía la actividad mediante la entrega de volantes en la zona y era contratado directamente por quienes deseaban realizar el vuelo. "Trabajaba sin permisos por parte de los entes administrativos y de la Aeronáutica Civil. Entregaba volantes y la gente lo contrataba", detalló la fuente a este medio, todo bajo presunción al tratarse de información preliminar.

Además, con base en los testimonios de personas que presenciaron el accidente, una de las hipótesis apunta a que el parapente habría alcanzado una altura superior a la adecuada antes de la maniobra final. "De acuerdo con lo manifestado por ciudadanos que se encontraban en el sector, les ganó la altura", señaló la Policía. Las autoridades agregaron que, según esa versión preliminar, el paracaídas de seguridad no habría sido desplegado en el momento oportuno, circunstancia que ahora hace parte de la investigación para determinar las causas exactas del siniestro.



En contraste con esta versión, los medios locales que el instructor hacía parte de un grupo llamado Parapente Piendamó. Según se ve en las redes sociales del trabajador, el hombre llevaba varios años practicando este deporte extremo.



Así ocurrió la tragedia en Piendamó

El accidente se registró en la mañana del miércoles 29 de julio en una zona rural de Piendamó, cuando un hombre y una mujer cayeron mientras realizaban un vuelo en parapente. Las víctimas fueron identificadas como Jhon Jaider Zúñiga, de 27 años, y María Inés Ussa Sarria, de 31 años y oriunda de Piendamó.

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Según conoció Noticias Caracol, la mujer llegó al centro asistencial de la ESE Centro con politraumatismos, trauma craneoencefálico y múltiples fracturas, pero falleció pese a los esfuerzos médicos. El hombre ingresó sin signos vitales.

Por ahora, la Policía Judicial y las demás autoridades continúan recopilando pruebas para establecer si hubo fallas humanas, técnicas o irregularidades en la prestación de esta actividad de turismo de aventura. Hasta el momento, la información entregada por la Policía corresponde a hipótesis preliminares que hacen parte de la investigación y aún no constituyen una conclusión definitiva.

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María Paula Rodríguez Rozo

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