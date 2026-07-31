Habla la mamá de María Camila Potosí tras hallazgo de cuerpo de bebé: "Un balde de agua fría"

“Nos cayó como un balde de agua fría”, dijo Alba, la madre de María Camila Potosí cuando se enteró por un reporte noticioso que el cuerpo de la bebé de su hija también había sido hallado sin vida. Este jueves, la Fiscalía detalló que capturó a 5 presuntos responsables de las muertes de la joven quien estaba en embarazo.

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El caso de María Camila Potosí, quien tenía 21 años cuando fue asesinada, conmocionó a Colombia por la crudeza de los hechos. La señora Alba relató que la familia aún mantenía la esperanza de encontrar a la pequeña Alaya con vida luego de pedir reiteradas veces conocer qué había pasado con la bebé.

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La madre de María Camila compartió detalles profundos sobre el impacto emocional de estas noticias. A pesar de los informes oficiales, la señora Alba manifestó que aún desea guardar la esperanza de que los restos no correspondan a su nieta hasta que no haya una certeza absoluta, pues anhelaba tener ese "pedacito de Camila" de regreso en casa.



La noticia ha afectado gravemente la salud de la abuela de María Camila, una persona mayor que se encuentra muy delicada tras recibir el hecho de forma abrupta. La familia ha encontrado fortaleza en la solidaridad de la comunidad, que los ha acompañado en velatones, marchas y novenarios. “Ella está muy mal porque también tenía la esperanza de que íbamos a tener a la bebé en casa. Es una noticia muy fuerte”, relató.

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Incluso mencionan que Dante, el perro de María Camila, ha sentido profundamente su ausencia y se comporta de manera inusual en los lugares donde ella solía jugar con él.

Su madre recordó a María Camila como una joven alegre, feliz y muy centrada, que estaba profundamente ilusionada con la llegada de su bebé y hacía muchos planes para su futuro como madre. Ante la captura de los cinco sospechosos, la señora Alba expresó que se trata de personas "sin corazón" que cometieron un crimen atroz contra una mujer inocente y una bebé que apenas iba a llegar al mundo.

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En el diálogo de Noticias Caracol, pidió que se haga justicia y que sobre los responsables recaiga todo el peso de la ley. Finalmente, señaló que, aunque no tiene un corazón malo, le resulta sumamente difícil perdonar un acto de tal crueldad, dejando el castigo final en manos de Dios.

El día de la desaparición de María Camila Potosí

Camila desapareció un jueves 16 de julio tras asistir al puesto de salud Polvorines. Diana Carolina Velásquez, gerente de la Red de Salud Ladera de Cali, dijo en su momento que la joven “tuvo su última consulta con médico, una consulta que se desarrolló de manera habitual, como dicen las guías de práctica clínica. Ingresó alrededor de las 9:00 de la mañana a nuestra IPS. A las 9:33 a. m. cerramos historia clínica. Ella salió, ingresó al consultorio de manera individual e hizo el seguimiento respectivo”.

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Después de la mencionada visita al médico, María Camila fue vista por última vez por una cámara de seguridad que captó el momento en el que ella, subida en una motocicleta, se iba junto a una mujer que conducía el vehículo. Desde ese momento no se conoció de su paradero hasta 10 días después, el 26 de julio, el cadáver de la mujer fue encontrado en orillas del río Meléndez, envuelto en sábanas y con heridas de arma cortopunzante.

A los cinco capturados como presuntos responsables de los asesinatos de María Camila y su bebé les imputarán feminicidio agravado, secuestro simple, alteración de pruebas y desaparición forzada.

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