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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El extenso historial de comparendos del conductor del carro que intentaron subir por puente peatonal

El extenso historial de comparendos del conductor del carro que intentaron subir por puente peatonal

El conductor del vehículo Chevrolet Spark azul que intentó subir un puente peatonal en Bogotá tiene varios comparendos pendientes que ascienden a una millonaria suma.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 31 de jul, 2026
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El extenso historial de comparendos del conductor del carro que intentaron subir por puente peatonal
El extenso historial de comparendos del conductor del carro que intentaron subir por puente peatonal
Archivo Noticias Caracol

Las autoridades de tránsito del municipio de Cajicá, Cundinamarca, trabajando en conjunto con las de Bogotá, lograron inmovilizar el vehículo Chevrolet Spark azul que fue visto tratando de subir un puente peatonal en la capital colombiana. El hombre que conducía también fue identificado y debe comparecer por la infracción de varias normas de tránsito.

Durante una entrevista con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, para Noticias Caracol, el funcionario contó que "la situación todavía está en proceso. En horas de la madrugada se encontró el vehículo, el Spark, justamente en situación de abandono, lo encontraron en Cajicá. Se informó inmediatamente a la Policía y ya en estos momentos hace muy poco tiempo apareció el conductor. Entonces el caso está en proceso, esperamos que tenga que responder por las infracciones cometidas, por los desafíos hechos, porque con la autoridad no se juega, la autoridad se respeta".

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"Nadie puede pasarse la norma por la faja. El Chevrolet Spark azul que recientemente ha protagonizado situaciones realmente peligrosas y salvajes en la vía, fue inmovilizado en Cajicá, Cundinamarca, gracias a nuestro esfuerzo articulado con esas autoridades. Desde que el primer vídeo se hizo público, pudimos identificar el carro a pesar de que tenía las placas tapadas y le impusimos comparendos por: invasión del espacio público, conductas riesgosas y circular por espacios no autorizados", relató en unas declaraciones María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad.

Los comparendos del conductor

"Dado que el propietario del vehículo no acudió a la citación, fuimos hasta Zipaquirá y le notificamos las sanciones. Como el carro fue vendido, identificamos al comprador. Tiene 35 comparendos que ascienden a 24 millones, por eso iniciamos el proceso administrativo para suspenderle la licencia de conducción. Incluso ya habíamos iniciado procesos de embargo a sus cuentas, hasta el Nequi lo tiene embargado. También remitimos el caso a la Fiscalía General de la Nación por obstrucción a vías públicas y falsedad marcaria para que adelanten las actuaciones correspondientes".

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