Logran recuperar camión que había sido robado horas antes a emprendedores: "Gracias a todos"

Tras horas de incertidumbre por el paradero del vehículo con el que trabajaban a diario, dos emprendedores de Bogotá, dueños de una empresa de colchones llamada Soñaty, lograron recuperar su camión, que había sido hurtado horas antes. Según comentaron a Noticias Caracol, después de la presión que se generó por la denuncia en redes sociales, los ladrones habrían decidido dejarlo abandonado en la localidad de Engativá.

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En horas de la tarde de este jueves, el video de ambos empresarios rápidamente se hizo viral. En medio de lágrimas, pedían ayuda para recuperar su vehículo. "Nos robaron el furgón... nosotros somos emprendedores, hemos salido adelante solos y es muy berraco que nos hagan esto", indicaron, haciendo énfasis en que es el furgón con "el que diariamente, como empresa. hacemos las entregas a nuestros clientes".

Mencionaron que se trata de un NKR Chevrolet, modelo 2013, que fue hurtado "sobre la 175", en el norte de la capital. "De verdad les pedimos que nos ayuden, es el trabajo diario de nosotros, de muchas familias, ha sido un esfuerzo muy grande para nosotros. Nos esforzamos por salir adelante, generar empleo y no es justo que nos pasen estas cosas", indicaron. Rápidamente el clip empezó a ser difundido pidiendo ayuda a las autoridades competentes.



Luego de varias horas, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el camión fue hallado en el occidente de Bogotá. "Recuperado el furgón robado. Recibimos la alerta, activamos a la Policía y el furgón fue recuperado en Engativá", dijo el mandatario local. Asimismo, los emprendedores postearon una foto del vehículo recuperado en redes sociales y les agradecieron a los ciudadanos que ayudaron a difundir el mensaje: "Muchas gracias a Dios y ha todas esas lindas personas que nos ayudaron a compartirlo, el furgón ya está con nosotros, gracias a todos".



Recuperado el furgón robado.

Recibimos la alerta, activamos a la Policía y el furgón fue recuperado en Engativá. https://t.co/KIw15rlpND pic.twitter.com/xDNZoeCn7v — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 31, 2026

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¿Cómo denunciar el hurto de un vehículo en Bogotá?

Según la página web de la Alcaldía, los ciudadanos víctima de hurto de un vehículo, moto o de cualquier delito en Bogotá pueden comunicarse con la Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), que atiende, acompaña y guía personalmente y en tiempo real, para que interpongan la denuncia ante las autoridades pertinentes: Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.

El grupo AIDE también trabaja para orientar las denuncias realizadas a través de las redes sociales, luego de haber verificado su autenticidad y establecido contacto con los ciudadanos afectados. De esta manera, cada víctima recibe el apoyo necesario y de manera oportuna. La línea (601) 3779595, ext. 1137 está disponible para atender el llamado ciudadano, un grupo especializado que orienta en la ruta adecuada para poner en conocimiento el caso y, si es necesario, ir hasta el lugar para denunciar. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, estas denuncias también se pueden hacer en las URI y estaciones de Policía de la ciudad.

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LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL