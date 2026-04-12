Temblor en Colombia hoy, 12 de abril, de 4.0 de magnitud: conozca la profundidad y epicentro

Un sismo de magnitud 4,0 se registró en la noche de este sábado 12 de abril en Colombia, de acuerdo con el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano. El informe señala que el evento sísmico estuvo localizado en zona rural de Casanare. Sin embargo, usuarios en redes sociales notifican que sintieron el movimiento sísmico con fuerza en ciudades y municipios de Boyacá y Casanare.



Epicentro y características del movimiento

Según la información oficial, el evento sísmico ocurrió sobre las 8:39 p. m. (hora local), con epicentro en Sácama, zona rural de Casanare. El reporte preliminar indica que el temblor tuvo una magnitud de 4,0, considerada como moderada dentro de la escala sísmica. No obstante, la profundidad de este temblor fue superficial, por lo que es posible que se haya sentido con mayor fuerza en algunos sectores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El mapa divulgado por la entidad también ubica puntos cercanos como el departamento de Arauca, lo que sugiere que el movimiento pudo ser percibido en varias zonas del oriente del país.



¿Dónde se sintió el sismo?

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas. Sin embargo, usuarios en redes sociales señalaron haber sentido el movimiento de forma leve a fuerte en sectores como Tunja, Duitama, Sogamoso y Yopal.

Este tipo de sismos son relativamente comunes en Colombia, un país ubicado en una zona de alta actividad sísmica por la interacción de varias placas tectónicas.



Recomendaciones ante sismos

El Servicio Geológico Colombiano recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y tener en cuenta medidas básicas como:



Identificar zonas seguras en viviendas y lugares de trabajo

Evitar el uso de ascensores durante un temblor

Tener listo un kit de emergencia

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en la región y no descartan réplicas de menor magnitud en las próximas horas.

