Suspenden los bloqueos en Santander tras finalizar mesa de diálogo con Gobernación: las conclusiones

Las protestas que se llevaban a cabo en Santander fueron levantadas después de que concluyera una mesa de diálogo que instaló la gobernación departamental, en la que participaron manifestantes y hasta municipios aledaños al territorio afectado, como lo son Bucaramanga, Girón y Floridablanca. La reunión se extendió por tres horas, aproximadamente. El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda, estuvo conectado vía telefónica para participar de la negociación.



El gobernador de Santander, Juvenal Díaz dio detalles las conversaciones. “Nos estamos haciendo daño los santandereanos, si bien los campesinos están afectados por un aumento desmesurado del avalúo catastral, también hay otros santandereanos afectados”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

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#ATENCIÓN | Se levantan los bloqueos en Santander tras la mesa de diálogos sobre el avalúo catastral. Esto es lo que se sabe.



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El mandatario regional manifestó que después de sentarse a discutir y escuchar a los manifestantes. Así las cosas, la Gobernación de Santander adquirió dos compromisos con los líderes de la movilización: acompañar a los afectados en la mesa nacional de diálogo para hablar sobre la Resolución 2057 que habrá este 13 de abril e iniciar a reestructurar las resoluciones por municipio para diminuir el avalúo catastral y no afectar a la comunidad campesina de la región. Por su parte, el director del IGAC dijo que esperará a los líderes en la reunión "con toda la voluntad política para hacer las modificaciones necesarias", según dijo Díaz.



¿Qué pasará con las protestas?

Los bloqueos en Santander serán suspendidos en los corredores. Sin embargo, los manifestantes permanecerán en los puntos a la expectativa de que se cumplan los compromisos adquiridos en la reunión, detalló el gobernador Juvenal Díaz.



Cabe recordar que las manifestaciones cumplían cuatro días de duración este domingo. Las imágenes de tractocamiones detenidos, animales cansados dentro de los vehículos de carga y viajeros estancados fueron la imagen característica de esta protesta. La operación del Aeropuerto Internacional Palonegro también quedó comprometida con las movilizaciones.



La situación estaba llegando a un momento crítico en materia de abastecimiento y economía a nivel local, pero también nacional. El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, dijo que los sectores más afectados por estos bloqueos eran los de construcción, alimentos y agricultura. "Vamos a llegar a una crisis que nos va a tomar tiempo para recuperarlo", advirtió en caso de que estos bloqueos persistieran por un periodo más largo.



Habla Gobierno nacional: faltan cosas para la reunión

La noticia fue confirmada por el Ministerio del Interior en representación del Gobierno nacional a través de un comunicado. Sin embargo, señaló la cartera en el documento, la entidad sigue a la espera de una lista en la que se va indicar quienes serán los voceros oficiales que vendrán a hablar como representantes de la población afectada.

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“Es importante señalar que, durante la reunión sostenida ese día (10 de abril), se contó con la participación virtual de líderes del paro provenientes de los departamentos de Santander y Boyacá, entre ellos los representantes del movimiento Catastro Justo, quienes estuvieron de acuerdo con el desarrollo de la mesa nacional en la ciudad de Bogotá, y con los demás acuerdos firmados en el acta de compromiso. Sin embargo, por parte de ellos no se ha recibido la confirmación formal de sus vocerías”, señaló MinInterior en su comunicación.

El Gobierno nacional fue enfático en la importancia de esta información oficial, ya que es considerado un requisito fundamental para avanzar con la reunión que tendrá lugar este lunes.

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Paula Rozo

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