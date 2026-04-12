Psicóloga de hogar de paso, presuntamente asesinada por 4 adolescentes: habla esposo de la víctima

En Barrancabermeja, Santander, reina la conmoción por el caso de Karely Merlano, una trabajadora de hogares de paso, que al parecer fue asesinada por un grupo de adolescentes . Alejandro Cabarcas, esposo de la profesional, dio detalles sobre un crimen que se habría cometido de forma violenta. Además, reveló que su pareja ya había recibido amenazas.

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Merlano trabajaba como psicóloga en hogares de paso de la Fundación Revivir en este municipio de Santander, aunque en realidad era instrumentadora quirúrgica de profesión. Las instalaciones de esta organización recibían menores de edad en diferentes situaciones; desde los que no cuentan con protección familiar como jóvenes infractores de la ley.

El esposo de la víctima detalló que en el hogar de paso donde ocurrió el crimen había menores de edad infractores y que, al parecer, Karely habría sido envenada allí en el pasado. “Un intento prácticamente de homicidio, de intoxicarla, de dormirla, quién sabe para hacerle qué cosas y a sabiendas de esa siguieron mandándola para esa casa”, señaló Cabarcas.



Tantos problemas en el establecimiento incluso condujeron a que la mujer quisiera renunciar. Pensaba incluso hacerlo en este mes de abril para no continuar bajo la exposición de este ambiente. Quienes dirigen la fundación tuvieron conocimiento de esta situación. A pesar de este episodio, la trabajadora siguió siendo asignada a este hogar.



¿Qué ocurrió el día de su asesinato?

Alejandro Cabarcas recuerda que dejó a su esposa en el trabajo cuando ocurrió el asesinato. Solo unos minutos después, la mujr lo llamó para comunicarle que hubo un problema con dos jóvenes que recién habían ingresado a la fundación. “Parece que hubo un tema con los medicamentos, los consumieron, pasó algo y y aquí están los Bomberos”. Unos minutos después, señala Cabarcas, llegó la Policía.



Cuando el periodista supo que ya había uniformados en el lugar, dice que se sintió más tranquilo. Pero cuestiona porqué no se quedaron si tenían conocimiento de que había un inconveniente en ese lugar de paso. Cerca de las 9 de la noche, la mujer dejó de responder llamadas. Los mensajes no le llegaban. Este signo no fue de gran alarma para este hombre, hasta que recibió una llamada por parte de una amiga de Karely.



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En la llamada le indicaron que había ocurrido “una situación delicada en un hogar de paso” del barrio Libertad, donde trabajaba Karely. La trabajadora había sido sometida, restringida y asesinada por cuatro adolescentes que tienen entre 15 y 17 años de edad. Su cuerpo fue encontrado dentro de la vivienda. Al parecer, los jóvenes la amarraron con unos cordones, que posteriormente fueron encontrados en el bolso de a víctima, y luego la ahorcaron.

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En medio del dolor de la pérdida, Alejandro pide que se juzgue a los menores de edad como adultos. Es consciente que la justicia colombiana no juzga a niños y adolescentes igual que a los adultos. Además hizo un llamado para que en los hogares de paso haya más protocolos cuando se reciben a menores que han sido infractores de la ley.

La Policía del Magdalena Medio ya aprehendió a los cuatro menores vinculados al caso de homicidio. El último de ellos, que tiene 17 años, fue ubicado después de haber escapado tras cometer el delito. Los jóvenes fueron puestos a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

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Paula Rozo

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