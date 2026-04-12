Grave accidente en Medellín: aparatoso choque entre dos buses deja varias personas lesionadas

En la noche de este 12 abril se registró un grave accidente de tránsito en Medellín, a la altura de la carrera 50 con 35. En ese sector, dos buses de servicio público chocaron de manera aparatosa, en un siniestro que es investigado por las autoridades.

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De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el cuerpo oficial de Bomberos atiende la emergencia. Las imágenes muestran el aparatoso accidente, con uno de los buses volcados y el otro con la parte frontal completamente destruida. "Nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín llegó al sitio con dos tripulaciones y, junto a los organismos de atención, atendieron a 10 personas lesionadas", informó Gutiérrez.

El mandatario agregó que uno de los conductores quedó atrapado y fue rescatado por los bomberos. "Seguimos acompañando la situación. Se investigan las causas del accidente", añadió el alcalde.



🚨A esta hora atendemos una emergencia por la colisión de dos buses de servicio público en la carrera 50 x 35.



Nuestro Cuerpo Oficial de #BomberosMedellín llegó al sitio con 2 tripulaciones y, junto a los organismos de atención, atendieron a 10 personas lesionadas. Uno de los… pic.twitter.com/mo4nsJvl7d — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 13, 2026

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