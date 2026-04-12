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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Grave accidente en Medellín: aparatoso choque entre dos buses deja varias personas lesionadas

Grave accidente en Medellín: aparatoso choque entre dos buses deja varias personas lesionadas

Alcalde Federico Gutiérrez señaló que hay al menos 10 personas lesionadas. Bomberos atienden la emergencia.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Accidente de buses en Medellín.
Alcaldía de Medellín

En la noche de este 12 abril se registró un grave accidente de tránsito en Medellín, a la altura de la carrera 50 con 35. En ese sector, dos buses de servicio público chocaron de manera aparatosa, en un siniestro que es investigado por las autoridades.

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De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el cuerpo oficial de Bomberos atiende la emergencia. Las imágenes muestran el aparatoso accidente, con uno de los buses volcados y el otro con la parte frontal completamente destruida. "Nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín llegó al sitio con dos tripulaciones y, junto a los organismos de atención, atendieron a 10 personas lesionadas", informó Gutiérrez.

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El mandatario agregó que uno de los conductores quedó atrapado y fue rescatado por los bomberos. "Seguimos acompañando la situación. Se investigan las causas del accidente", añadió el alcalde.

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