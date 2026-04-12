Grave accidente múltiple en la vía Villeta-Guaduas, Cundinamarca: esto se sabe del siniestro

En horas de la tarde de este domingo 12 de abril ocurrió un fuerte accidente en la vía Villeta-Guaduas, ambos municipios del departamento de Cundinamarca. El siniestro fue confirmado por la Concesionaria Panamericana por medio de sus canales oficiales. Al parecer, se habría registrado por el sector Alto del Trigo.



Los mapas de aplicaciones de movilidad muestran que hay alto tráfico vehicular mientras se atiende la emergencia. De acuerdo con la entidad encargada de este corredor, la fuerte congestión se concentra en sentido Los Alpes-Villeta, por la altura del PR 67 (punto de referencia). La concesionaria solicitó a los conductores que vayan con precaución y programen el recorrido con tiempo para prevenir esta clase de novedades sobre la vía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Todavía se desconoce cómo ocurrió el siniestro o el estado actual de las víctimas. Sin embargo, ya circula un video que muestra cómo quedaron los vehículos involucrados. Las imágenes muestran un automóvil gris, cuyo frente fue afectado, una motocicleta bajo un tractocamión. La parte frontal de este vehículo pesado también quedó bastante afectada por el accidente. Junto a ella está un camión de tipo niñera que cargaba varias camionetas blancas.

NOTICIA EN DESARROLLO