Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tres temblores sacudieron Colombia en la madrugada de este domingo 14 de septiembre
Tres temblores sacudieron Colombia en la madrugada de este domingo 14 de septiembre

El Servicio Geológico Colombiano reportó tres movimientos de tierra en la mañana de este domingo. Dos de los eventos ocurrieron con media hora de diferencia y en el mismo territorio municipal.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 14, 2025 08:30 a. m.
Tres temblores sacudieron Colombia en la madrugada de este domingo 14 de septiembre
En el departamento de Antioquia se reportaron dos de los tres temblores.
Archivo/Servicio Geológico Colombiano

