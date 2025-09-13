En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
CHARLIE KIRK
ESPERANZA GÓMEZ
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Asesinan a joven de 17 años en Buenaventura: era líder social, futbolista y estudiaba ingeniería

Asesinan a joven de 17 años en Buenaventura: era líder social, futbolista y estudiaba ingeniería

Alan Josué Valencia Cuero fue atacado a tiros desde un vehículo cuando caminaba por una calle. Según Indepaz, con este caso ya son 117 los defensores de derechos humanos asesinados este año en Colombia.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 13, 2025 06:57 p. m.
Comparta en:
Alan Josué Valencia Cuero.
Alan Josué Valencia Cuero.
Archivo particular y Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad