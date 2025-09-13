En vivo
MUNDO  / ¿Quién es Tyler Robinson? Así era la vida del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

¿Quién es Tyler Robinson? Así era la vida del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

En la noche del jueves Tyler Robinson fue detenido por las autoridades de EE. UU. al ser el principal sospechoso del asesinato del activista político Charlie Kirk.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 13, 2025 10:25 a. m.
Tyler Robinson fue capturado tras 33 horas de ocurrido el asesinato de Charlie Kirk.
Getty Images/AFP

