¿Quién es Tyler Robinson? Así era la vida del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

¿Cómo pudo Tyler Robinson, un brillante estudiante de secundaria criado como mormón por padres republicanos, llegar a asesinar al activista estadounidense de derecha Charlie Kirk, ídolo de la juventud pro-Trump? La pregunta agita Washington, un pequeño pueblo del estado de Utah.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sospechoso de 22 años, arrestado el jueves por la noche tras 33 horas de búsqueda, creció en este pueblo del oeste de Estados Unidos, rodeado de cañones y montañas. Sus padres viven en una típica casa estadounidense de clase media, enclavada en una calle sinuosa de césped impecable. En este barrio pegado a la iglesia local, Kris Schwiermann está en shock.

Tyler era el mayor de tres hijos, un niño "tranquilo, respetuoso, bastante reservado, pero muy, muy inteligente", declaró esta exconserje de su escuela primaria, ahora jubilada. "Era el estudiante ideal, el tipo de persona que querrías en tu clase", confirma Jaida Funk, quien fue su compañera desde la primaria hasta la secundaria, entre sus 5 y 16 años.



"Siempre pensé que se convertiría en un empresario o en un CEO algún día, en vez de esto que estoy descubriendo sobre él ahora", agrega la joven de 22 años. "Definitivamente es inesperado. Era tranquilo, pero no raro, tenía amigos y hablaba con diferentes grupos", prosigue.

Publicidad

Tras graduarse con honores de la preparatoria en 2021, Tyler asistió brevemente a la universidad antes de cambiarse a un programa de aprendizaje de electricidad en una escuela técnica cerca de su casa.

Lea: Primera publicación de esposa de Charlie Kirk tras crimen: "No saben lo que acaban de desatar"



La familia de Tyler Robinson

Sus padres, un vendedor de encimeras de granito para cocina y una profesional de la salud que trabaja con personas con discapacidad, son mormones, como muchos habitantes de Utah, según Schwiermann. Pero ya no ejercen la fe.

Publicidad

"Hace ocho años que no los veo en la iglesia", dice la jubilada de 66 años. Difundidas por los medios estadounidenses, las fotos que los Robinson compartieron en redes sociales cuentan la historia de una familia que amaba viajar, acampar y cazar con sus hijos.

Un aprendizaje banal con armas de fuego que Tyler aparentemente utilizó al matar a Kirk de un disparo en el cuello con un rifle con mirilla telescópica durante un mitin en el campus de la Utah Valley University, en el suburbio de Orem. Aunque sus padres están registrados como republicanos, el joven no ha indicado ninguna afiliación política. Según los registros estatales, no votó en 2024.

Pero de acuerdo al gobernador de Utah, Spencer Cox, quien reveló algunas de las conclusiones de la investigación el viernes, el joven se había "politizado más en los últimos años". Habría compartido con un familiar su hostilidad hacia Kirk, un aliado cercano del presidente Donald Trump, según las autoridades. Su padre supuestamente lo convenció de entregarse a la policía.

Los investigadores también encontraron mensajes con tono antifascista: "¡Hey, fascista, atrápala!" o "Bella ciao", el estribillo de la popular canción antifascista italiana, iban inscritos en los casquillos de bala encontrados cerca de la escena del crimen. Esto basta para etiquetarlo como un asesino de "extrema izquierda" para gran parte de la derecha estadounidense.

Publicidad

Lea: ¿Quién era Charlie Kirk? Esta es la historia del activista asesinado en EE. UU.: ideas y polémicas



¿Qué más se sabe del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk?

Más que un activista ferviente, sus ex compañeros de secundaria lo describieron al New York Times como un aficionado a videojuegos como "Halo" y "Call of Duty". Tyler tampoco habló de política con Jay, quien lo veía desde enero tras unirse a un grupo de fanáticos de grandes autos.

"Era bastante tímido, simplemente un amante de los autos", suspira desconcertado este hombre de cuarenta años, negándose a dar su apellido. "Simplemente hablamos de nuestra pasión por los 'muscle cars' y del ruido que hacen y cómo se conducen".

Publicidad

Su Dodge Challenger gris y brillante era la única cosa que los vecinos de Robinson sabían de él en la urbanización donde vivía en Saint George, a diez minutos de la casa de sus padres. En este complejo impersonal, los residentes entrevistados ni siquiera lo reconocieron cuando el FBI publicó su foto durante la búsqueda.

Heather McKnight, su vecina durante más de un año, describe a un desconocido solitario, de expresión hosca, que conducía demasiado rápido para su gusto. "Siempre estaba distante, nunca saludaba. (...) Era simplemente raro. ¿Quién habría pensado que este chico flaco entrando y saliendo de su auto sería capaz de cometer un acto tan atroz?", dice la enfermera de 50 años.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de AFP