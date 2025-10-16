En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor hoy en Colombia | Reportan sismo en la madrugada de este jueves 16 de octubre: detalles

Temblor hoy en Colombia | Reportan sismo en la madrugada de este jueves 16 de octubre: detalles

El Servicio Geológico Colombiano registró el nuevo movimiento telúrico este jueves que se sintió fuertemente en varios municipios de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Conozca el epicentro, magnitud y profundidad.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Temblor hoy
Temblor hoy
SGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad