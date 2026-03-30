Temblor sacude a Antioquia en la tarde de este 30 de marzo: epicentro y magnitud

Un sismo de magnitud 3.4 se registró en la tarde de este lunes 30 de marzo en el departamento de Antioquia, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano.



De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:38 p.m. , con epicentro en zona rural del municipio de Vigía del Fuerte. El sismo tuvo una profundidad superficial, lo que indica que se originó a poca distancia de la superficie terrestre. Este tipo de características puede hacer que el movimiento sea percibido con mayor intensidad en áreas cercanas al epicentro.

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En cuanto a su localización exacta, el evento se situó en las coordenadas 6,61° de latitud y -76,62° de longitud. Entre los puntos cercanos se encuentran las poblaciones de Loma Murry, ubicada a unos 10 kilómetros; Bajo Murrí, a 13 kilómetros; y El Salado, a 18 kilómetros, todas en jurisdicción de Vigía del Fuerte.

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