Murió mono tití cabeciblanco que había sido encontrado en un bus: "Conservaba su cordón umbilical"

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá anunció que se han registrado nuevos casos de tráfico ilegal de Tití Cabeciblanco. La entidad, que abarca a los municipios de Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, entregó detalles del hallazgo de una cría en un bus de servicio intermunicipal y de otra entregada a las autoridades.



El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (CAVR) indicó que dos crías de tití cabeciblanco, una especie que no habita en esa zona, ingresaron a sus instalaciones de cuidado. "Evidenciando la persistencia del tráfico ilegal de fauna silvestre en el país. Los profesionales del CAVR implementaron un proceso especializado de crianza artificial, diseñado para suplir las necesidades básicas de las crías en esta etapa crítica", explicó la entidad.

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Las crías de tití cabeciblanco fueron separadas de sus madres en sus primeros días de vida. "El primer caso corresponde a una cría de entre 3 y 5 días de nacida, entregada voluntariamente por una ciudadana que la encontró en un bus intermunicipal en el municipio de Barbosa", relataron desde la entidad. El animal ingresó al CAVR con un peso de 46 gramos y aún conservaba su cordón umbilical, "evidencia que fue separada de su madre a muy corta edad".

"Lamentablemente, seguimos teniendo casos de tráfico ilegal de fauna silvestre que afectan a nuestros ecosistemas. Recibimos dos monos tití cabeciblancos bebés, recién nacidos; uno en condiciones muy lamentables de salud. Todo esto es una gran afectación que estamos teniendo por el tráfico ilegal. Estamos diciendo no al tráfico ilegal de fauna silvestre", explicó en una declaraciones Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



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"Del 2024 a la fecha, hemos recibido 79 monos tití cabeciblanco en el CAVR Metropolitano, una especie que no pertenece a nuestro territorio y que genera unas problemáticas grandes, no solamente para los ecosistemas nuestros, sino también en los procesos de liberación que se tienen que dar con estas especies", agregó la funcionaria de la entidad.



Hipótesis de los profesionales que colaboran para la CAVR, dijeron que la madre del primate hallado en el bus intermunicipal habría estado en cautiverio y los captores desconocían que estaba embarazada. "Derivó en el nacimiento de la cría en condiciones inadecuadas. Lamentablemente, este pequeño falleció", relataron.



El segundo caso involucra a una cría de tití cabeciblanco de aproximadamente dos semanas de nacida. "Ingresó con un peso de 76 gramos y tras su primera valoración médica, se reportó en condición estable", aseguraron sobre este segundo ejemplar. "Ante la ausencia de la madre y de su grupo social, los profesionales del CAVR implementaron un proceso especializado de crianza artificial para estos dos primates, diseñado para suplir las necesidades de las crías en esta etapa crítica. Este manejo incluye alimentación asistida con fórmulas, monitoreo permanente de su estado de salud, regulación de temperatura y estimulación", explicaron sobre el manejo especial de estos animales.

Esto no es un accidente, no es un “caso aislado”. Es el resultado de decisiones: de quien captura, de quien transporta, de quien compra… y de quien mira y no dice nada 💔.



CAVR - @UniversidadCES pic.twitter.com/3a4Th4t0oM — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) March 30, 2026

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