Engañaban a menores con la IA: así operaba red de explotación sexual infantil en Colombia

Las autoridades en Colombia desarticularon una red transnacional dedicada a la explotación sexual infantil tras un trabajo investigativo que duró 16 meses. Las diligencias se llevaron a cabo en las ciudades de Villavicencio, Medellín e Ibagué. En total, se materializaron seis capturas en todo el territorio colombiano. La Policía Nacional dio detalles del modo de operar de esta red para engañar a sus víctimas.

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La operación, denominada Iron Justice, contó con la participación de la Dirección de Protección y Servicios Especiales y la Unidad Investigativa de Crímenes Transnacionales de la Policía Nacional, la HSI de los Estados Unidos, OCN Interpol, la Guardia Civil Española, la Policía Nacional de España y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades explicaron que la red ilegal se dedicaba a la pornografía infantil y a otros delitos que afectaban la integridad, la libertad y la formación sexual de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la información divulgada por autoridades, la red almacenó, distribuyó y recibió al menos 130 imágenes y 115 videos que contenían material de abuso sexual infantil.



Así operaba el delincuente

La Policía Nacional se refirió a uno de los casos más relevantes y alarmantes por el modo de operar del señalado, Jorge Luis Medina Palacios, alias ‘Jorge’. Según la institución, este hombre tenía más de nueve perfiles falsos. A través de la inteligencia artificial (IA), el criminal creó avatares para hacerse pasar como un menor de edad. Bajo esa fachada, el delincuente engañaba y persuadía a sus víctimas por redes sociales para obtener contenido sexual de ellos.



La investigación de las autoridades estableció que Medina cuenta con una trayectoria que se remonta a 2019. “Se identificaron más de 38 víctimas de sexo masculino, de nacionalidad española, con edades entre los 7 y los 11 años”. Durante la audiencia de imputación de cargos, alias ‘Jorge’ aceptó los cargos que formuló el ente judicial.



Panorama del crimen en contra de menores

A lo largo de este 2026, 671 personas han sido capturadas por la Policía Nacional. Asimismo, se han realizado 25 aprehensiones por este delito. En esa misma línea, las autoridades han emprendido 51 operaciones contra estos actores ilegales y han bloqueado 550 páginas web que contenían este material explícito e ilegal, que afecta la integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes.



“Estos criminales pensaron que el anonimato digital era un escudo. Hoy les demostramos que la tecnología también está de nuestro lado para proteger a los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Con estas capturas, no solo desarticulamos una red con alcance transnacional, sino que enviamos un mensaje claro: quien vulnere los derechos de nuestros menores será perseguido, judicializado y puesto tras las rejas”, manifestó el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.



María Paula Rodríguez Rozo

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