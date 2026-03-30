Estadounidense fue hallado sin vida en hotel de Puerto Colombia: esto se sabe

Autoridades de Puerto Colombia, Atlántico, llegaron hasta un hotel del municipio tras recibir la llamada de alerta de algunos trabajadores del lugar, quienes hallaron sin vida a uno de sus huéspedes en una de sus habitaciones. Por ahora, se ha determinado que el hombre era un ciudadano estadounidense que llevaba unos días en Colombia.

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Los hechos ocurrieron el sábado 28 de marzo, cuando el personal de seguridad del hotel decidió entrar a la fuerza a la habitación de un hombre identificado como Roi Kevit Tetty, un estadounidense que se estaba alojando en el establecimiento desde el jueves 26 de marzo. El personal del hotel había señalado que no había respuesta desde su habitación ni algún reporte del huésped.

Ante esta alerta, sobre el mediodía del sábado el jefe de seguridad decidió abrir la habitación y encontraron al hombre sin vida. Inmediatamente se alertó a la Policía sobre lo ocurrido.



¿Qué se sabe sobre el estadounidense muerto en Puerto Colombia?

Todo empezó por una alerta del personal de mantenimiento del hotel, quienes se cansaron de llamar a la puerta de la habitación del hombre para la limpieza. lo que llevó a una apertura forzada de la habitación y el hallazgo de Roi Kevit Tetty sin vida.



Al hotel llegaron rápidamente miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron los actos de inspección en la habitación y luego trasladaron el cuerpo a la oficina del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



Por ahora, las autoridades solo han revelado la identidad del hombre, quien llegó a Puerto Colombia el pasado 26 de marzo y detallaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que se está a la espera de los resultados de los exámenes forenses que determinarán la causa de muerte del extranjero. El caso permanece bajo investigación.



Otro estadounidense muerto en Colombia

El hallazgo del cuerpo sin vida de Roi Kevit Tetty en Puerto Colombia, Atlántico, se suma a la muerte de otro ciudadano estadounidense en el país, pero en Medellín, Antioquia. A diferencia de este caso, las circunstancias de este otro sí parecen implicar manos criminales en su muerte.

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Se trataba de Eric Fernando Gutiérrez, de 32 años, un auxiliar de vuelo que llegó a la capital antioqueña el pasado 21 de marzo como parte de una escala laboral. El hombre, de origen salvadoreño, salió esa noche con una compañera de trabajo para disfrutar de la ciudad. Fueron a establecimientos en El Poblado e Itagüí, pero después de eso se desconoce qué pasó con ellos.

La compañera de Eric llegó al hotel donde se hospedaban en un taxi al día siguiente y bastante desorientada. Fue trasladada a un centro médico ante la sospecha de que había sido víctima del uso de sustancias, posiblemente escopolamina, y allí alertó sobre la desaparición de su colega Eric Fernando.

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Las autoridades emprendieron la búsqueda del auxiliar de vuelo en la ciudad y sus alrededores, la cual concluyó el pasado 27 de marzo, cuando el cuero sin vida del hombre fue hallado en zona rural del municipio de Jericó, a más de 80 kilómetros de donde fue visto con vida por última vez. Por ahora, Medicina Legal ha determinado que el hombre no murió por causas naturales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL