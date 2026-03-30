La hipótesis sobre la muerte del auxiliar de vuelo Eric Gutiérrez en Medellín: su pareja habló

El hallazgo de Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo, sin vida en Medellín tiene abierta una investigación exhaustiva en la capital paisa. Por ahora, las autoridades descartaron que el hombre haya fallecido por causas naturales, por lo que se manejan varias hipótesis sobre lo que le pudo haber pasado al ciudadano estadounidense.



¿Qué se sabe sobre la muerte de auxiliar de vuelo en Medellín?

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que Eric habría sido víctima de un caso de hurto con uso de sustancias como escopolamina, una modalidad de crimen que tiene en alerta a la ciudad.

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A esto se suma el reciente informe de Medicina Legal que confirmó que el hombre de 32 años no murió por causas naturales y que la mujer que lo acompañaba la noche anterior apareció al día siguiente desorientada y en un taxi.

Según los primeros reportes, Eric Fernando Gutiérrez fue visto con vida por última vez el pasado 22 de marzo, luego de que el día anterior aterrizara en Medellín como parte de una escala laboral. Ese sábado decidió, junto a una compañera de trabajo, disfrutar de la noche de fiesta en la capital antioqueña.



El recorrido que realizó el ciudadano estadounidense empezó en un establecimiento en El Poblado, del que salieron rumbo a otro en el municipio de Itagüí. Las autoridades están tratando de establecer qué pasó con Eric y su colega tras salir de este lugar, pues horas más tarde él estaba siendo reportado como desaparecido y luego su cuerpo sin vida sería hallado hasta el 27 de marzo en zona rural del municipio de Jericó, a unos 80 kilómetros del último lugar en el que fue visto con vida.



La auxiliar de vuelo con la que Eric salió la noche anterior llegó al hotel en el que se hospedaban al día siguiente. Llamó la atención que la mujer estaba bastante desorientada, lo que inmediatamente alertó a las autoridades sobre un posible caso de uso de escopolamina. Fue trasladada a un centro médico, donde ella dio aviso sobre la desaparición de Eric Fernando Gutiérrez, ciudadano estadounidense de origen salvadoreño.

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Desde entonces, y tras el hallazgo del auxiliar de vuelo sin vida, las autoridades han revisado cámaras de seguridad y solicitado información sobre ubicación de dispositivos móviles para establecer qué pasó con Eric y cómo llegó hasta Jericó. Por ahora se está a la espera de un dictamen definitivo que indique si e hombre de 32 años fue víctima de violencia, uso de sustancias o cualquier otro tipo de circunstancias que llevaron a su muerte.



Habló pareja de auxiliar de vuelo muerto en Medellín

Ernesto Carranza, pareja de Eric Fernando, habló con Telemundo sobre lo que ha sabido sobre la muerte del auxiliar de vuelo. Señaló que tanto él como los familiares de Eric no han conocido detalles de lo que le pasó. "Solo decir que se fue a Medellín, que fue a un antro (discoteca) o a buscar problemas, eso no es Fernando", aseguró.

"Su mamá, su hermano y yo estamos muy preocupados y la información que nos dan es bien limitada (...) compartimos su ubicación y sabemos que estuvo en dos lugares donde obviamente no se hospeda y afuera de áreas turísticas", agregó.

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Aunque las autoridades no les han dado mucha información, señaló que sí pudo establecer contacto con la mujer que acompañó esa noche a Eric, pero "no quiere hablar personalmente de lo que le ocurrió, pero sabe que fue una experiencia con traumas".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL