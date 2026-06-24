Temblor sacude al centro de Colombia en la madrugada de este 24 de junio: ¿lo sintió?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3,0 que se registró en la madrugada de este miércoles 24 de junio de 2026 en el municipio de Suesca, Cundinamarca.

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De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el evento sísmico ocurrió a las 4:57 a. m. (hora local) y tuvo como referencia una ubicación cercana al municipio de Cucunubá, en la provincia de Ubaté.

La profundidad reportada por la autoridad geológica, que corresponde a 156 kilómetros, clasifica este evento como un sismo de foco intermedio, una característica frecuente en la región andina colombiana.



¿Cómo activar la alerta de temblores en el celular?

Tener activadas las alertas sísmicas puede ayudar a recibir una notificación segundos antes de que se perciba un movimiento telúrico, dependiendo de la ubicación y la distancia al epicentro.



En celulares Android

Abra la aplicación Configuración. Ingrese a Seguridad y emergencia o utilice el buscador de ajustes. Seleccione Alertas de sismos. Active la opción correspondiente.

Este sistema utiliza los sensores de millones de dispositivos Android para detectar movimientos sísmicos y enviar avisos automáticos cuando existe riesgo de que se perciban temblores en una zona determinada.



En iPhone (iOS)

Apple no cuenta con una función nativa específica de alerta sísmica para todos los países. Sin embargo, se recomienda:

Mantener actualizado el sistema operativo.

Activar las Alertas gubernamentales y de emergencia en: Configuración > Notificaciones.

Desplazarse hasta el final de la pantalla y habilitar las alertas disponibles.

Instalar aplicaciones oficiales o reconocidas para monitoreo sísmico, como las que utilizan información del Servicio Geológico Colombiano.

Las autoridades recomiendan además mantener identificadas las rutas de evacuación, contar con un kit básico de emergencias y seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales ante cualquier evento sísmico.