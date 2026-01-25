Tenga en cuenta la rotación del pico y placa en Bucaramanga para la última semana de enero de 2026

El área metropolitana de Bucaramanga mantiene vigente la medida de pico y placa durante la última semana de enero de 2026, con el objetivo de regular la circulación vehicular y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad. La restricción aplica a vehículos particulares, oficiales, diplomáticos, consulares y de matrícula extranjera, siguiendo el calendario de dos dígitos diarios definido para el trimestre enero-marzo, de acuerdo con la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025.



La Dirección de Tránsito de Bucaramanga informó que el pico y placa se aplicará de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Para los sábados, la restricción tiene un horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Durante estos intervalos, los conductores de los vehículos mencionados deben acatar la rotación según los últimos dígitos de sus placas, evitando así multas y la inmovilización del automotor.



Rotación del pico y placa Bucaramanga del 26 al 31 de enero de 2026

La programación específica para esta semana será la siguiente:



Lunes 26 de enero: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

Martes 27 de enero: la circulación no estará permitida para placas 3 y 4.

Miércoles 28 de enero: no tendrán autorización los automotores con placas 5 y 6.

Jueves 29 de enero: no podrán transitar las placas 7 y 8.

Viernes 30 de enero: la rotación no permitirá circulación a los vehículos con placas 9 y 0.

Sábado 31 de enero: la restricción aplica de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. para placas 7 y 8.

Este esquema se mantiene constante durante todo el trimestre, de manera que los conductores pueden planear sus recorridos con antelación y cumplir con la normativa. La rotación general para lunes a viernes del trimestre es la siguiente: lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0.

Además, algunos sábados de enero, febrero y marzo se mantiene la restricción según el último dígito de la placa, con horarios reducidos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Para este trimestre, las fechas y dígitos son:



Placas 1 y 2: 14 de febrero y 21 de marzo.

Placas 3 y 4: 21 de febrero y 28 de marzo.

Placas 5 y 6: 24 de enero, 28 de febrero y 4 de abril.

Placas 7 y 8: 31 de enero y 7 de marzo.

y 7 de marzo. Placas 9 y 0: 7 de febrero y 14 de marzo.

El servicio público individual, es decir, los taxis, también debe cumplir la medida, aunque con un horario distinto: de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m., con la misma rotación de dos dígitos diarios. La programación semanal de taxis se puede consultar a través de los canales oficiales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.



Recomendaciones para los conductores

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores revisar el calendario de pico y placa antes de salir, organizar sus recorridos y respetar los horarios de restricción. De esta forma, se evita sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, mientras se contribuye a una circulación más fluida y segura en la ciudad.



El cumplimiento del pico y placa en Bucaramanga no solo ayuda a disminuir los embotellamientos, sino que también permite un mejor uso de la infraestructura vial, garantizando tiempos de desplazamiento más eficientes durante la última semana de enero y el primer trimestre de 2026.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

