Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Tenga en cuenta la rotación del pico y placa en Bucaramanga para la última semana de enero de 2026

Tenga en cuenta la rotación del pico y placa en Bucaramanga para la última semana de enero de 2026

Conozca qué placas podrán circular en Bucaramanga del 26 al 31 de enero y planifique sus recorridos para evitar sanciones.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 25 de ene, 2026
Pico y placa en Bucaramanga
Pico y placa en Bucaramanga -
Getty Images

El área metropolitana de Bucaramanga mantiene vigente la medida de pico y placa durante la última semana de enero de 2026, con el objetivo de regular la circulación vehicular y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad. La restricción aplica a vehículos particulares, oficiales, diplomáticos, consulares y de matrícula extranjera, siguiendo el calendario de dos dígitos diarios definido para el trimestre enero-marzo, de acuerdo con la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga informó que el pico y placa se aplicará de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Para los sábados, la restricción tiene un horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Durante estos intervalos, los conductores de los vehículos mencionados deben acatar la rotación según los últimos dígitos de sus placas, evitando así multas y la inmovilización del automotor.

Rotación del pico y placa Bucaramanga del 26 al 31 de enero de 2026

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La programación específica para esta semana será la siguiente:

  • Lunes 26 de enero: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2.
  • Martes 27 de enero: la circulación no estará permitida para placas 3 y 4.
  • Miércoles 28 de enero: no tendrán autorización los automotores con placas 5 y 6.
  • Jueves 29 de enero: no podrán transitar las placas 7 y 8.
  • Viernes 30 de enero: la rotación no permitirá circulación a los vehículos con placas 9 y 0.
  • Sábado 31 de enero: la restricción aplica de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. para placas 7 y 8.

Este esquema se mantiene constante durante todo el trimestre, de manera que los conductores pueden planear sus recorridos con antelación y cumplir con la normativa. La rotación general para lunes a viernes del trimestre es la siguiente: lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0.

Además, algunos sábados de enero, febrero y marzo se mantiene la restricción según el último dígito de la placa, con horarios reducidos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Para este trimestre, las fechas y dígitos son:

  • Placas 1 y 2: 14 de febrero y 21 de marzo.
  • Placas 3 y 4: 21 de febrero y 28 de marzo.
  • Placas 5 y 6: 24 de enero, 28 de febrero y 4 de abril.
  • Placas 7 y 8: 31 de enero y 7 de marzo.
  • Placas 9 y 0: 7 de febrero y 14 de marzo.

El servicio público individual, es decir, los taxis, también debe cumplir la medida, aunque con un horario distinto: de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m., con la misma rotación de dos dígitos diarios. La programación semanal de taxis se puede consultar a través de los canales oficiales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores revisar el calendario de pico y placa antes de salir, organizar sus recorridos y respetar los horarios de restricción. De esta forma, se evita sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, mientras se contribuye a una circulación más fluida y segura en la ciudad.

El cumplimiento del pico y placa en Bucaramanga no solo ayuda a disminuir los embotellamientos, sino que también permite un mejor uso de la infraestructura vial, garantizando tiempos de desplazamiento más eficientes durante la última semana de enero y el primer trimestre de 2026.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

