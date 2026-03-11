Patrullero de Medellín que estaba de descanso capturó a ladrones que habían atracado a adulto mayor

Un patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá hoy es ejemplo de valentía. Aunque el agente había salido de turno y vestía de civil, capturó a dos asaltantes que minutos antes habían herido a un adulto mayor por robarle sus pertenencias. El uniformado relató su actuar para Noticias Caracol y revelaron las imágenes del agente efectuando las capturas.

Se trata del agente Dagoberto Ferrer, un patrullero de la policía que estando de civil inició la persecución de dos delincuentes en el barrio El Poblado, en Medellín. Los criminales minutos antes habían asaltado a un adulto mayor que iba para su trabajo. La víctima trató de oponerse al robo y fue lesionado.



¿Qué dijo el patrullero que capturó a dos delincuentes durante su descanso?

El patrullero le entregó detalles a Noticias Caracol. "Solté mi turno de trabajo y me dirigía hacia mi lugar de residencia. En el momento que iba por aquí por el sector de la autopista, visualizo en la segunda estación del Metro Poblado un atraco en el cual habían dos delincuentes hurtándole las pertenencias a un ciudadano que se trasladaba hacia su lugar de trabajo. Estos sujetos lo lesionaron con arma blanca y se dieron a la fuga", contó el uniformado.



Este policía de 43 años de edad, con 20 años en la institución y oriundo del municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, no dudó en ir por los delincuentes. Hasta tuvo que conducir su moto en contravía para llegar a la calle donde se encontraban los ladrones con los objetos robados. "Policía. Quieto ahí. Deja el bolso en el suelo. El bolso en el suelo", se escucha al policía decir en un video grabado durante la captura de los dos sujetos efectuada por el uniformado.



"Sin dudarlo inicié la persecución y les di al hasta este punto de acá, donde le di captura a los dos delincuentes. Pienso que uno es policía estando hasta de civil y hay que brindarle el apoyo siempre a la ciudadanía. Hay que ser empático", comentó Ferrer. El policía vestía de civil, por lo que este caso demuestra que la vocación de servicio no tiene descanso. #Se le recuperaron los elementos al afectado y el señor fue trasladado a un centro asistencial", agregó.

Sobre ir en contravía para atrapar a los ladrones, el policía explicó que le tocó realizar esa maniobra. "Lógicamente pensando en no realizar la afectación a las personas que iban en su carril, pero tomé esa decisión porque no

encontraba otra forma". El adulto mayor asaltado recuperó sus pertenencias, pero tuvo que ser llevado a un centro asistencial por las lesiones que le hicieron cuando lo robaron. "El señor iba para el trabajo. Él se me acercó cuando tenía los dos sujetos capturados y me dijo, estas palabras que me tocaron mucho. Él me comentó de que: 'agente, ¿cómo es posible que yo madrugo a trabajar por mi hija y estos delincuentes me hacen esto?' Y se sintió muy agradecido con la policía".

