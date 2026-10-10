Terremoto en Panamá generó afectaciones en Turbo, Antioquia: esto informó la alcaldía

Afectaciones se generaron en el distrito de Turbo, Antioquia, donde se presentó un movimiento en masa en la vía que conduce al corregimiento de Nuevo Antioquia. Según informó la Alcaldía Distrital, la emergencia tendría que ver con el terremoto de 7,7 en Panamá y ocasionó daños estructurales en viviendas y vías rurales, por lo que la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y los organismos de socorro adelantan la atención de la situación.



De acuerdo con el comunicado oficial, tras el temblor las autoridades distritales emitieron una alerta por movimiento en masa y solicitaron a los habitantes mantenerse atentos a las indicaciones de los organismos de emergencia.

La Administración Distrital pidió a la comunidad conservar la tranquilidad, reportar cualquier anomalía que se presente en sus sectores y seguir las recomendaciones de seguridad mientras avanzan las labores de atención.

Publicidad

La emergencia está siendo atendida por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y los organismos de socorro del distrito. Además, las autoridades solicitaron a las comunidades prestar atención a las alertas que se transmitan a través de los presidentes y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal.



Hasta la información divulgada en el comunicado, la Alcaldía no detalló el número de viviendas afectadas ni reportó un balance de personas lesionadas por esta situación.



Recomendaciones de las autoridades ante el movimiento en masa

Ante el riesgo asociado con la inestabilidad del terreno, la Alcaldía Distrital de Turbo entregó una serie de recomendaciones para prevenir nuevos incidentes y proteger a las comunidades.



Entre las principales medidas se encuentran:



Evitar acercarse al área afectada y respetar las señales de seguridad.

y respetar las señales de seguridad. No transitar por los tramos afectados hasta que las autoridades autoricen el paso.

hasta que las autoridades autoricen el paso. Estar atentos a señales de nuevos deslizamientos , como grietas en el suelo, caída de rocas, ruidos extraños o inclinación de árboles y postes.

, como grietas en el suelo, caída de rocas, ruidos extraños o inclinación de árboles y postes. Evacuar las zonas de riesgo si se identifican señales de inestabilidad o si las autoridades lo indican.

si se identifican señales de inestabilidad o si las autoridades lo indican. No retirar tierra, piedras ni escombros por cuenta propia.

por cuenta propia. Evitar el tránsito de vehículos y motocicletas por sectores inestables o con pérdida de banca.

y motocicletas por sectores inestables o con pérdida de banca. Utilizar únicamente las rutas alternas autorizadas y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia. Consultar los canales oficiales de la Alcaldía y de los organismos de socorro.

y de los organismos de socorro. No difundir información sin verificar ni acercarse al lugar para tomar fotografías o videos.

La administración distrital insistió en que la comunidad debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las instrucciones que se emitan durante la emergencia.

Publicidad

Antioquia enfrenta emergencias por la temporada de lluvias

La situación en Turbo se presenta en medio de las emergencias que afronta Antioquia por la reciente temporada de lluvias, que ha provocado inundaciones, deslizamientos y afectaciones a numerosas familias, especialmente en municipios de la subregión de Urabá.

Según el balance preliminar divulgado por la Gobernación de Antioquia hasta el 7 de octubre, en Chigorodó se reportaron 397 familias afectadas; en Mutatá, 171; en Carepa, 300, y en Turbo, 136.

Publicidad

Asimismo, los comités municipales de gestión del riesgo de Necoclí y San Pedro de Urabá reportaron inundaciones en sus territorios y avanzaban en la caracterización de las familias afectadas. En este contexto, las autoridades mantienen el llamado a la prevención y a la atención de las alertas.