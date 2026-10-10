En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTO PANAMÁ
CASO BLANCA PARDO
IVÁN NAME Y ANDRÉS CALLE
ROCK AL PARQUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Más de 100 réplicas tras terremoto de 7,7 en Panamá: reportan heridos y daños en edificios

Más de 100 réplicas tras terremoto de 7,7 en Panamá: reportan heridos y daños en edificios

Las autoridades también informaron sobre daños en iglesias y edificios, así como el cierre del acceso terrestre a Tonosí, donde se localizó el epicentro.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2026
Comparta en:
Más de 100 réplicas tras terremoto de 7,7 en Panamá: reportan heridos y daños en edificios
Reportan heridos y daños en edificios -
AFP

El Instituto de Geociencias (IGC) de Panamá informó que más de cien réplicas han seguido al terremoto de magnitud entre 7,5 y 7,7 que sacudió este viernes el sureste del país, mientras fuentes de protección civil dan cuenta de al menos dos heridos y una persona atrapada en los escombros de una iglesia.

Néstor Luque, director del IGC, dijo a la cadena de televisión TVN que todas las réplicas del evento principal suman hasta ahora unas 107 que se han sentido en todo el país, e incluso al momento de sus declaraciones se dieron un par más de temblores secundarios.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El terremoto inicialmente fue registrado por el IGC como de magnitud 7,2, pero entrada la noche lo actualizó en 7,5, según lo confirmó Luque a la televisión, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) lo reportó en un principio con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7.

Publicidad

Últimas Noticias

¿Qué pasa con la pena de muerte en EE. UU.? Las claves del debate sobre los métodos de ejecución
MUNDO

¿Qué pasa con la pena de muerte en EE. UU.? Las claves del debate sobre los métodos de ejecución

En imágenes | Colapsa hotel en Panamá tras terremoto de 7,7
MUNDO

El drama de hombre que vivió colapso de hotel en Panamá tras terremoto: "No estábamos preparados"

"Todas estas réplicas son aquí en esta aérea que es donde se encuentra el 'Sistema de Falla Azuero-Soná', lo cual corrobora efectivamente que el evento principal fue una liberación de energía súbita de una porción de la falla activa", indicó Luque.

Según el primer informe oficial del Gobierno panameño, el terremoto dañó casi todas las plantas potabilizadoras del país, iglesias, hoteles, comercios, edificios públicos y carreteras, pero no se reportaron hasta el momento víctimas mortales.

El movimiento telúrico, con profundidad de diez kilómetros, generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, en Penonomé, capital de la provincia central de Coclé.

Publicidad

Arturo González, por su parte, director del Sistema de Protección Civil (Sinaproc) en la provincia central de Veraguas, dijo a la televisión local que en esa región hubo dos heridos, y que además fue rescatada con vida una persona atrapada entre los escombros de una iglesia colapsada.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Además, se reportan al menos 27 heridos leves, unos 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas, entre ellas 142 residencias y 188 centros escolares, sin que se registren víctimas mortales, según el último balance de las autoridades panameñas.

Publicidad

"Los reportes iniciales reflejan daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país (...) Hasta el momento no se reportan personas desaparecidas", informó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en un comunicado.

Fuentes gubernamentales han informado que el acceso terrestre a Tonosí, el epicentro del terremoto, está completamente cerrado, por lo que deben llegar vía aérea.

Publicidad

Una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista de Penonomé colapsó a causa del terremoto, precisamente en momentos en que varios sacerdotes y el obispo del municipio, Edgardo Cedeño, sostenían una reunión, como dijo el prelado a EFE.

Así mismo, uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé colapsó completamente y dejó al descubierto todas las oficias, mientras el otro lado se agrietó.

Publicidad

En Ciudad de Panamá se sintió fuertemente el sismo y al tratarse de una urbe con numerosos rascacielos, cuya altura hace que se sientan más las sacudidas, hizo que las calles se llenaran de personas que habían evacuado con lo puesto ante posibles derrumbes.

AGENCIA EFE
EDITADO POR HEIDY CARREÑO

Relacionados

Panamá

Ciudad de Panamá

Canal de Panamá

Terremotos

Publicidad

Publicidad

Publicidad