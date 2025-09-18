Terrible caso de hombre señalado de decapitar palomas con los dientes en Ocaña, Norte de Santander

En las últimas horas, las autoridades de Norte de Santander confirmaron la captura de un sujeto, identificado como Ronald Stiven Trigos Rodríguez, quien fue señalado de matar palomas decapitándolas con los dientes. A este sujeto se le imputó el delito de muerte a animal agravado, cargo que fue negado por el señalado agresor.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que el pasado 15 de septiembre Trigos Rodríguez les causó la muerte a dos palomas en la plazoleta 29 de Mayo del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Las autoridades indicaron que la comunidad llamó a las autoridades para alertar sobre el hecho y los uniformados que llegaron a atender le emergencia capturaron en flagrancia al señalado agresor para después dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.



El procesado será judicializado de acuerdo con los parámetros de la Ley 2245 de 2025 y un juez le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario a Ronald Stiven Trigos mientras se establece su responsabilidad en este caso.

La abogada y animalista Nohora Pinto dijo en la emisora *W Radio* que el presunto agresor de animales “aparece misteriosamente, se sube a las palomeras y empieza con sus dientes a arrancarle la cabeza a las palomas. Cuando ocurrió esto había bastante gente en el parque, llamaron a la policía para que lo capturaran”.

Agregó que “el único ente que puede determinar si es inimputable o no es la Fiscalía mediante su investigación, se le tiene que hacer un examen con psiquiatría para que ellos determinen esto”.



¿Cómo denunciar maltrato animal?

En Colombia, el maltrato animal es considerado un delito desde la promulgación de la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece su protección frente al sufrimiento, el abandono y el dolor. Esta ley modificó el Código Penal, incorporando el artículo 339A, que tipifica el maltrato animal como conducta punible.

Los ciudadanos pueden denunciar casos de maltrato animal a través de diferentes canales. En situaciones urgentes, se recomienda llamar a la línea de emergencias 123. En ciudades como Bogotá, se puede contactar al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) mediante la línea 01 8000 115 161 o el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co. En Medellín, la denuncia puede hacerse llamando al 3855555 ext. 9773 o acudiendo a la Inspección Ambiental. Otras ciudades como Cali, Bucaramanga y Barranquilla también cuentan con líneas y correos específicos para reportar estos casos.



Sanciones por maltrato animal

Las sanciones para quienes cometan maltrato animal varían según la gravedad del hecho. Si el acto causa la muerte o lesiones graves al animal, el responsable puede enfrentar penas de prisión de 12 a 36 meses, multas de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilidad de 1 a 3 años para ejercer profesiones relacionadas con animales. Estas penas pueden aumentar si el delito se comete con sevicia, en vía pública, en presencia de menores, por servidores públicos o si incluye actos sexuales contra animales.

La legislación colombiana busca no solo castigar, sino también prevenir el maltrato animal, promoviendo una cultura de respeto y protección hacia todos los seres vivos. La denuncia ciudadana es clave para garantizar justicia y bienestar animal.

