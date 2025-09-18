En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Capturan a cabecillas de 'Dinocash', red internacional que falsificaba billetes, en Bucaramanga

Capturan a cabecillas de 'Dinocash', red internacional que falsificaba billetes, en Bucaramanga

La Fiscalía, en una operación conjunta, desmanteló 'Dinocash', una red delictiva dedicada a la falsificación y distribución de millones en pesos colombianos, dólares y euros.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Dinocash
La metodología de ‘Dinocash’ incluía la falsificación de pesos colombianos y mexicanos, dólares estadounidenses y euros.
X: @FiscaliaCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad