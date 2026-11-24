Una toma de rehenes se registra en la mañana de este martes en el Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, capital del departamento de Bolívar. Versiones preliminares señalan que un grupo de hombres armados ingresó al establecimiento comercial, ubicado en la avenida Pedro de Heredia, para comer un hurto. Los rehenes serían clientes y empleados, quienes estarían retenidas por los responsables del hurto, aunque no se han determinado cuántos son ni sus identidades. Sin embargo, periodistas presentes en el lugar evidenciaron la liberación de al menos cuatro de los rehenes hacia las 11 a.m.

De momento, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, no se ha pronunciado sobre esta situación.

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En videos que circulan en redes sociales se pueden ver a las personas retenidas en el establecimiento comercial. Un hombre con el rostro cubierto y aparentemente armado los custodia. Entretanto, varias patrullas de Policía, así como uniformados de toda la Fuerza Pública en inmediaciones del Éxito e incluso en edificios aledaños forman parte del operativo que adelantan las autoridades para intentar recuperar el control en la zona.



Entretanto, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez hacia las 10:50 a.m. informó la suspensión de aterrizajes a razón de situación de seguridad en el Éxito de La Castellana, pero retomó operaciones una hora después. La autoridad aeronáutica había tomado la decisión de restringir los aterrizajes hacia la terminal dado que estos hechos. "Se levanta la restricción para las aproximaciones tras finalizar el operativo de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista. Las operaciones aéreas (despegues y aterrizajes) se reanudan con normalidad", informó la Aerocivil.



#Atención | En el sector de La Castellana, en Cartagena, hombres armados habrían ingresado a un supermercado para cometer un hurto. Y, al parecer, tendrían personas retenidas.



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