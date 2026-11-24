Unos cuantos feligreses y el padre Carlos Pérez se encontraban dentro de la Catedral de Villavicencio realizando los preparativos de la Navidad y armando el tradicional pesebre. “Fue cuando sentimos (a las 9:30 de la noche) un golpe potente y empezaron a caer las esquirlas”, contó el sacerdote en diálogo con Noticias Caracol.

(Video | Momento exacto del atentado contra la Gobernación del Meta en Villavicencio)

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De inmediato, en el templo se fue la luz y quienes se encontraban en la zona simplemente se hacían una pregunta: “¿Qué está pasando?”. Los instantes siguientes, una de las personas manifestó que se trataba de un carro bomba mientras en medio del caos intentaban correr para resguardarse.



El padre Pérez y los feligreses que lo acompañaban intentaron salir por un pasaje que conecta al templo con la casa cural, pero hallaron una escena de guerra: techo caído, cuadros por el piso, puertas destrozadas. El edificio, cuya fachada es blanco con rojo, estaba prácticamente destruido en su interior.



Por fortuna, contó el padre Pérez, ninguno de quienes lo acompañaban resultaron con heridas o lesiones graves. Al sacerdote le quedaron algunos rasguños en su mano izquierda por cuenta de algunas esquirlas cuando ocurrió la explosión. “Al correr nos cayeron las lámparas que tenemos en el templo y nos cayeron algunas esquirlas”, contó.

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(Minuto a minuto | Atentado con carro bomba en Gobernación del Meta: anuncian millonaria recompensa)

La explosión del carro bomba frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta, en Villavicencio, dejó 23 heridos, incluida una menor de edad, y graves daños materiales en los edificios adyacentes. El sacerdote hizo un llamado para la reconciliación y la paz, señalando que “los caminos de la violencia generarán siempre más violencia”.

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El sacerdote Pérez también recordó que cuando salieron del edificio encontraron varios carros destruidos, los cuales son de feligreses que lo ayudaban a armar el pesebre. "Fue terrible", recordó.

¿Qué dicen las autoridades sobre el atentado?

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Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, dijo que “gracias a Dios no hay personas muertas” y que “los llaneros están parados”. Manifestó que fuentes de inteligencia hablan de que detrás del atentado estarían las disidencias de ‘Iván Mordisco’ por retaliaciones a los golpes que ha atestado el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Videos de cámaras de seguridad conocidos por Noticias Caracol muestran el momento cuando detona el carro bomba frente a la sede de la Gobernación, causando también un apagón en las zonas aledañas. En la mañana de este martes, Cortés dijo que están adelantando tareas para conocer a cuánto suman las perdidas económicas por los daños estructurales en el edificio administrativo, cuyos nueve pisos quedaron gravemente afectados.

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También se iniciará el censo de daños en los comercios aledaños, los cuales quedaron comprometidos y cuyos dueños lamentan que la mercancía quedó reducida a cenizas y basura. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado, tachó a los perpetradores de "miserables y cobardes", y anunció que este martes acudirá a Villavicencio en una llamada a la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, que posteriormente trascendió a los medios.

El mandatario argumentó que el atentado se debe a que "el narcoterrorismo está desesperado" por la "manera decidida" en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses.

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