Un atentado con carro bomba en Villavicencio, capital del departamento del Meta, dejó 23 personas heridas. La detonación se dio hacia las 9:30 de la noche del lunes 23 de noviembre, a escasos metros de la Gobernación, dejando destruida la fachada de este edificio y afectando otras edificaciones aledañas.



El alcalde de Villavicencio, Alexánder Baquero, dijo que "cinco predios o lotes han sido afectados y cada uno en propiedad horizontal puede tener cinco u ocho, es decir, que estamos hablando de 500 propiedades que fueron afectadas en la ciudad de Villavicencio con este carro bomba. Hoy nuestro trabajo desde ya poner la maquinaria, las volquetas (...) A las personas que salieron heridas, nuestro abrazo solidario desde la Administración municipal a sus familiares, decirles indudablemente que hoy estamos con ellos".



El carro bomba fue ubicado en cercanías de la Gobernación del Meta, pero en esta misma Plaza de los Libertadores, en el centro de Villavicencio, también se encuentran la Catedral, comercios y el Concejo Municipal.



¿Cuál fue el punto exacto donde explotó el carro bomba?

Este es el punto exacto donde se ubicó el carro bomba al explotar. Google Maps

Un conocido restaurante de la zona ha quedado totalmente destruido y algunas fuentes hablan de que la estructura del edificio de la Gobernación de Meta habría quedado comprometida por la explosión y podría colapsar. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado equipos de emergencia para tratar de asistir a las víctimas y los hospitales de Villavicencio se han puesto en estado de alarma para atender a los damnificados.



También han acudido al centro de Villavicencio unidades de la Policía Militar y miembros de organismos de inteligencia para asegurar la zona y tratar de establecer la autoría del atentado. Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan que alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC- Bloque Amazonas, estaría detrás del atentado.

Google Maps/AFP

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El presidente Abelardo de la Espriella, condenó el atentado, tachó a los perpetradores de "miserables y cobardes", y anunció que este martes acudirá a Villavicencio en una llamada a la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, que posteriormente trascendió a los medios. El mandatario argumentó que el atentado se debe a que "el narcoterrorismo está desesperado" por la "manera decidida" en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses.



"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder", concluyó. En este sentido, el ministro de Defensa, Jorge Mora, advirtió que "el Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país".



Google Maps/AFP

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El Alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, se centró en la atención a los damnificados y en la investigación sobre los autores. "Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las personas. Solicitamos al Gobierno Nacional todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de nuestra gente", indicó.

La Defensoría del Pueblo rechazó "enérgicamente" este atentando y aseguró que se suma a otros hechos violentos que ha vivido el país en los últimos días. "Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes. Solidaridad con el Meta, con el Catatumbo, con Cauca, con Chocó, con Guaviare, con Nariño, con todo el país", afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín. Varias autoridades locales también condenaron el hecho, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien expresó su rechazo y pidió "liberar a Colombia" de los grupos armados que perpetran estos atentados.

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