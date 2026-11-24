Noticias Caracol conoció un video clave en la investigación para determinar quién fue la persona que abandonó el carro bomba frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, que causó destrozos en ese edificio, la Catedral y casas aledañas, dejando millonarias pérdidas. El atentado dejó heridas en 23 personas.

(Minuto a minuto | Atentado con carro bomba en Villavicencio: presidente advierte a grupos armados)

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En las imágenes conocidas por este noticiero se muestra cuando el carro pasa por uno de los peajes rumbo a Villavicencio. Fue a las 6 de la tarde del lunes cuando la camioneta, de color blanco, cruza por el peaje y se detiene para hacer el respectivo pago.



En ese video se le alcanza a ver parte del rostro al conductor del vehículo, quien sería la persona responsable de abandonar el carro y proceder a la detonación a las 9:30 de la noche. Las autoridades determinaron que la camioneta estaba cargada con 100 kilos de un explosivo que está siendo evaluado.



¿Qué grupo está detrás del atentado en Villavicencio?

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De acuerdo con la Fiscalía, la principal hipótesis señala al frente 39 de las Farc, el cual comanda alias Antonio Medina, como responsable del atentado. El presidente Abelardo de la Espriella, tras llegar a Villavicencio, señaló sobre este jefe guerrillero que "lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando".

Se conoció un nuevo video que sería clave para dar con los responsables del reciente ataque terrorista con carro bomba en #Villavicencio. Véalo aquí.



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La fuerza de la onda expansiva destruyó severamente edificaciones emblemáticas como el restaurante El Samán, con más de 40 años de trayectoria, una panadería considerada patrimonio cultural, una óptica, ferreterías, la casa parroquial y la Catedral de esta capital. Las autoridades, además, ofrecen una recompensa de hasta 150 millones de pesos para identificar a los responsables.

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De la Espriella también manifestó que "no vamos a dejar que este hecho quede impune” e insistió en que “los culpables van a pagar". Raúl González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, manifestó que el ente investigador activó su capacidad de respuesta y dispuso de dos fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales para dirigir las actuaciones orientadas a identificar y judicializar a los responsables de este ataque.

Por su parte, el alcalde Alexander Baquero cuestionó los resultados de las labores de inteligencia que se adelantaban en la ciudad antes de la explosión. El mandatario recordó que el jueves anterior se había realizado un consejo extraordinario de seguridad y pidió revisar qué falló para evitar que ocurriera el atentado. "Si hubieran buenos resultados de inteligencia no hubiera pasado esta situación", dijo

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