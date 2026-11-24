Tras la toma de rehenes que se registra en la mañana de este martes en el Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, Bolívar. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez suspendió los aterrizajes en relación con la situación de seguridad. Versiones preliminares señalan que un grupo de hombres armados ingresó al establecimiento comercial, ubicado en la avenida Pedro de Heredia, para comer un hurto.



Los rehenes serían clientes y empleados del supermercado, quienes estarían retenidas por los responsables del hurto, aunque no se han determinado cuántos son ni sus identidades. Al menos cuatro personas fueron liberadas poco después de conocerse la situación.

En un comunicado, el personal del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez dio a conocer que "a razón de la situación de seguridad presentada en la mañana de hoy, 24 de noviembre, en el almacén Éxito Castellana en la ciudad Cartagena, la autoridad aeronáutica ha tomado la decisión de restringir los aterrizajes hacia la terminal dado que el evento se encuentra en la zona de aproximación del Aeropuerto". Asimismo, pidieron a los pasajeros "validar sus itinerarios con las aerolíneas en las que desarrollarán sus viajes desde la ciudad" y agregaron que "cualquier novedad será comunicada oportunamente".

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#LOÚLTIMO | Hace pocos minutos, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena informó que suspende todos los aterrizajes en la terminal aérea.



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