Grupo Éxito se pronunció este martes luego de la toma de rehenes que se registró en horas de la mañana, cuando un grupo de hombres armados ingresó al establecimiento de esta compañía ubicado en el sector de La Castellana, en la avenida Pedro de Heredia. Las autoridades aún no han informado cuántas personas permanecieron retenidas en estos hechos, pero Noticias Caracol presenció la liberación de al menos cuatro rehenes, cuyas identidades se mantienen bajo reserva.

"Para Grupo Éxito, la protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad. La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación", se lee en el comunicado de la compañía, que agrega que "será a través de las autoridades que se conocerá la información oficial sobre los hechos y su evolución".

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Cabe señalar, sin embargo, que por lo pronto el alcalde de Cartega, Dumek Turbay, no se ha pronunciado de manera oficial sobre la toma de rehenes. Se espera que en las próximas horas haya un balance más claro de parte de las autoridades.



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