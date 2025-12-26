En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Terror en Catatumbo: autoridades piden cese de enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc

Terror en Catatumbo: autoridades piden cese de enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunciaron al respecto y exigieron el cese de hostilidades para poder atender a los civiles afectados.

Por: EFE
Actualizado: 26 de dic, 2025
