Tragedia en mina de Guachetá, Cundinamarca: recuperan cuerpos de 6 mineros atrapados tras explosión

Tras un trabajo que duró aproximadamente 40 horas, autoridades lograron recuperar los seis cuerpos de los mineros que se encontraban atrapados desde el pasado 5 de febrero en una mina de Guachetá, Cundinamarca.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“De acuerdo con las hipótesis iniciales, parece que fue una explosión debido a la acumulación de gas metano. Claramente, hay que entender que son condiciones de bastante riesgo”, señaló en Noticias Caracol En Vivo el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca, explicando lo ocurrido en esta mina y enviando sus condolencias a las familias de las víctimas.

En desarrollo...

