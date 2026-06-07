Tres personas murieron y una está secuestrada tras ataque de las disidencias en Remedios, Antioquia

En zona rural del municipio de Remedios, del departamento de Antioquia, tres personas fueron asesinadas y una más está secuestrada luego de que las disidencias de las Farc incineraran dos viviendas. Según el gobernador Andrés Julián Rendón, el principal responsable sería "alias Jhon Fiera, cabecilla del frente 4 de las Farc", estructura que hace parte de la facción de alias Calarcá.

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"Nos informa la Fuerza Pública que, en el lugar donde incineraron una vivienda en zona rural de Remedios, encontraron tres cuerpos sin vida. Aún está desaparecida una persona. Los uniformados siguen su rastro para encontrar su paradero", dijo el gobernador. El hecho ocurrió en la vereda Las Camelias, ubicada a una hora y media del casco urbano. En las viviendas incineradas vivía una pareja de adultos mayores.

Los criminales, asimismo, dejaron seis cilindros marcados con el nombre del grupo criminal. Según Blu Radio, un hijo de la pareja reportó a las autoridades que pocas horas después de ocurrida la situación recibió una llamada donde los integrantes del grupo armado le exigieron 60 millones de pesos para la liberación de sus allegados. No obstante, dijo que no contaba con la capacidad económica. Horas después las tres personas aparecieron muertas.



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