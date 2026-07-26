Última semana del actual pico y placa en Medellín: así regirá antes del cambio de agosto

Los conductores de Medellín y de los municipios que conforman el Valle de Aburrá deberán prestar especial atención durante la última semana de julio, ya que el pico y placa continuará funcionando con la rotación vigente desde el primer semestre de 2026, pese a que la Alcaldía ya anunció el nuevo calendario que empezará a regir en agosto. Esto significa que entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio no habrá modificaciones en la restricción vehicular. Solo a partir del lunes 3 de agosto comenzará la nueva rotación establecida por la Secretaría de Movilidad, acompañada de una etapa inicial de controles pedagógicos para facilitar la adaptación de los conductores.



Así funcionará el pico y placa en Medellín durante la última semana de julio

La restricción continuará aplicándose de lunes a viernes entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, como ha ocurrido durante todo el primer semestre del año. La rotación que seguirá vigente hasta finalizar julio es la siguiente:



Lunes: placas terminadas en 1 y 7.

Martes: placas terminadas en 0 y 3.

Miércoles: placas terminadas en 4 y 6.

Jueves: placas terminadas en 5 y 9.

Viernes: placas terminadas en 2 y 8.

En el caso de los carros particulares, la restricción se determina por el último número de la placa, mientras que para las motocicletas se toma como referencia el primer número de la matrícula. Las autoridades recordaron que el incumplimiento de la medida puede generar comparendos y la inmovilización del vehículo, por lo que recomendaron verificar el día correspondiente antes de salir a las vías.



El nuevo pico y placa comenzará el 3 de agosto

Aunque la última semana de julio se mantendrá sin cambios, la Alcaldía de Medellín ya confirmó la rotación que regirá durante el segundo semestre de 2026. La nueva programación entrará en vigor el lunes 3 de agosto, pero durante esa primera semana, del 3 al 6 de agosto, los controles serán de carácter pedagógico para la mayoría de los conductores. Durante esos días, los agentes de tránsito orientarán a quienes incumplan la medida para facilitar la adaptación al nuevo calendario.

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Sin embargo, esta etapa pedagógica no aplicará para los taxis, que continuarán con el esquema de control habitual. A partir del lunes 10 de agosto, la medida comenzará a aplicarse con sanciones económicas. Los conductores que incumplan el pico y placa podrán recibir un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo, de acuerdo con la normativa de tránsito.



Esta será la nueva rotación del pico y placa en Medellín

Desde el 3 de agosto, el nuevo calendario quedará distribuido de la siguiente manera:



Lunes: placas terminadas en 5 y 8.

Martes: placas terminadas en 1 y 4.

Miércoles: placas terminadas en 0 y 2.

Jueves: placas terminadas en 3 y 6.

Viernes: placas terminadas en 7 y 9.

El horario de aplicación no tendrá modificaciones y seguirá siendo de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., tanto para vehículos particulares como para motocicletas y demás automotores incluidos en la reglamentación metropolitana.



Las vías exentas no tendrán cambios

La Secretaría de Movilidad también confirmó que los corredores exentos de la restricción continuarán siendo los mismos durante el segundo semestre. Los conductores podrán transitar sin pico y placa por:



La avenida Regional.

La Autopista Sur, dentro de la jurisdicción de Medellín.

La vía Las Palmas.

La conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y Las Palmas.

La vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño.

La calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

Los cinco corregimientos de Medellín.

Asimismo, seguirán habilitados varios corredores especiales para facilitar el acceso a la Terminal del Norte, así como el tránsito por algunos tramos estratégicos del área metropolitana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL