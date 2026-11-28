Faltaban solo cinco minutos para aterrizar en el aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, cuando los motores se apagaron y el avión que transportaba desde Bolivia al equipo brasileño Chapecoense, rumbo a la final de la Copa Sudamericana en Medellín, se estrelló en cerro gordo, en el municipio de La Unión. Transcurridos 10 años de esa tragedia, dos de los sobrevivientes hablaron sobre los momentos que vivieron el día del grave accidente aéreo y lo que ha pasado con sus vidas durante este tiempo.



"Me levanto ya después porque me estaba ya atragantando con la sangre y todo eso y de repente escucho lo que dice Ximena. Estaba gritando: 'Erwin, auxilio'. Porque Ximena estaba allí adentro y a toda la tripulación ella también estaba gritando", Erwin Tumiri, técnico de vuelo y sobreviviente del accidente aéreo.

Aquel 28 de noviembre de 2016 quedó marcado como una de las peores tragedias en la historia del deporte y de la aviación comercial. En el vuelo 2933 de LaMia no solo viajaba la delegación brasileña, también iban nueve integrantes de la aerolínea. Horas antes la madre del técnico de vuelo boliviano Erwin Tumiri le advirtió de un mal presentimiento tras un sueño que tuvo. "Cuando me dijo eso su carita era más asustada y me decía: 'Te vas a cuidar. Me he soñado algo feo. Te vas a cuidar'. Y yo no era mucho digamos de creer mucho en sueños", contó el técnico, que recuerda que le dijo a su madre que no se preocupara, que él iba a volver.

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El informe final de la Aeronáutica Civil concluyó que la causa principal del accidente fue el agotamiento total del combustible. El avión partió de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia con autonomía para 4 horas y 22 minutos, exactamente la duración del trayecto hacia Rionegro. El plan omitió la escala técnica de reabastecimiento. "Había fallas... había goteras de agua por la puerta", dijo Tumiri. El impacto dejó 71 fallecidos. Murieron 19 de los 22 futbolistas que viajaron, todo el cuerpo técnico, la directiva y 20 periodistas deportivos. Erwin arrastró a su compañera Ximena Suárez para alejarla de una posible explosión.



"Vamos hasta la mitad de cerro que fue donde me encontraron y ya no pude seguir. Empecé a ver mis heridas todo y ya no la verdad que no me dio el cuerpo (...) Me aferré a mis hijos, primeramente a Dios, a mis hijos, a mi familia, quería volver a verlos nuevamente", dijo Ximena Suárez, la auxiliar de vuelo que sobrevivió a la tragedia. Dos días después a la hora exacta en que debía jugarse la final, Medellín tuvo un homenaje sin precedentes. Más de 40,000 personas vistieron de blanco el estadio Atanasio Girardot entre velas, cantos y lágrimas.



Los seis sobrevivientes lograron reconstruir su vida. De los futbolistas, Alan Ruschel volvió a las canchas y recientemente se retiró. jackson Follmann se reinventó como cantante y conferencista tras la amputación de su pierna y Hélio Neto convirtió su historia en charlas de superación. El único periodista sobreviviente, Rafael Henzel, falleció de un infarto en 2019. Por su parte, los tripulantes bolivianos regresaron al sector aéreo. Tumiri hoy inspecciona la seguridad de los vuelos en su país para evitar que una negligencia sí vuelva a ocurrir.

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Mientras que Ximena Suárez atravesó 4 años de cirugías y terapias escribió un libro, regresó un tiempo a trabajar como auxiliar de vuelo y hoy se dedica a su familia. "Estoy super agradecida por el trato que estuvieron conmigo allá, con mi familia, porque fue mi mamá y mi hermano. El apoyo y la verdad que siempre los recuerdo y siempre agradezco", dijo la mujer. Esta segunda oportunidad transformó la manera en que ambos ven la vida. "Debemos de aprovechar con tus seres queridos, con tu madre más que todo, con tu familia, porque a veces no sabemos si va a existir un mañana", comentó Tumiri. Una década después, el recuerdo de las 71 víctimas y el testimonio de los seis sobrevivientes siguen demostrando la fuerza de la solidaridad en medio del dolor.