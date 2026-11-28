A las 5:12 p. m. la concesión del corredor vial que conecta las ciudades de Villavicencio y Bogotá, Coviandina, reportó que se producía el cierre total de la vía en el peaje Pipiral, en el sentido Villavicencio - Bogotá. La situación se daba debido a siniestro vial que involucraba un choque vehicular múltiple.



El accidente de tránsito se dio en el túnel 5 de la nueva calzada Chirajara - Fundadores. En el primer momento, Coviandina indicó que su persona ya atendía la situación. A las 6:55 p. m. se explicó que continuaba el cierre total a la altura del peaje Pipiral. Poco después actualizaron nuevamente la situación e indicaron que la Policía de Tránsito y Transporte habilitaba el paso vehicular con el fin de evacuar los vehículos represados en el sector.



¿Qué se sabe del accidente de tránsito?

Finalmente, sobre las 7:15 p. m. especificaron que se habilita el tráfico vehicular por el peaje Pipiral sentido Villavicencio-Bogotá. Pidieron a los conductores a que transiten con precaución y a que conserven su distancia para evitar accidentes o siniestros en las vías.

De acuerdo con las autoridades, el accidente de tránsito se dio en el sector del kilómetro 70+800 dentro de Túnel 5 vía Villavicencio - Bogotá. Se reportó una persona lesionada, pero "el cierre se realiza total hasta retirar cuatro vehículos involucrados en el accidente de tránsito. personal de Coviandina realiza limpieza en el lugar de los hechos".

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